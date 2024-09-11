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Врач рассказала, почему у женщин нерегулярный цикл или вообще отсутствует

Среда 11 сентября 2024 13:31
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Врач рассказала, почему у женщин нерегулярный цикл или вообще отсутствует Фото: В чем причина нерегулярного цикла у женщин (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Многие женщины в Украине жалуются на нерегулярный менструальный цикл или вообще его отсутствие.

Почему так случается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение гинеколога Оксаны Негрич в Instagram.

Что нужно знать о цикле

Врач сообщила, что первое, что следует сделать при отсутствии менструации – тест на беременность (даже если при половом акте вы пользовались контрацепцией). Если же нарушение цикла - не беременность и не одноразовый эпизод (который можно списать на изменение климата, режима, стресс и переутомление), следует обратиться к врачу.

Какие могут быть диагнозы

  • Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - самая частая причина нарушения цикла, но этот диагноз устанавливается только при исключении других вариантов (не сразу по УЗИ, без учета всех факторов)
  • Гиперпролактинемия (повышение уровня пролактина)
  • Функциональная гипоталамическая аменорея: чрезмерный физический или эмоциональный стресс, очень низкая масса тела или резкая потеря веса
  • Прием разных препаратов (поэтому важно озвучить врачу все, что вы принимаете, даже БАДы и травы)
  • Преждевременная недостаточность яичников/менопауза
  • Нарушения функции щитовидной железы и другие эндокринные заболевания (обычно еще другие проявления)
  • Генетические заболевания (хромосомные патологии, синдром ломкой Х-хромосомы и другие)
  • Иногда отсутствие менструаций – это последствия оперативных вмешательств, перенесенных инфекции матки или вообще вторичный результат других заболеваний.

Оксана рассказала, что правильная, логическая и последовательная диагностика в этой ситуации - ключ к дальнейшему успешному лечению и профилактике осложнений.

Напомним, что гинеколог назвала украинкам оптимальный возраст для беременности.

Раньше мы писали о том, что может привести к проблемам во время беременности.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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