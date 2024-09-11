Врач рассказала, почему у женщин нерегулярный цикл или вообще отсутствует
Многие женщины в Украине жалуются на нерегулярный менструальный цикл или вообще его отсутствие.
Почему так случается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение гинеколога Оксаны Негрич в Instagram.
Что нужно знать о цикле
Врач сообщила, что первое, что следует сделать при отсутствии менструации – тест на беременность (даже если при половом акте вы пользовались контрацепцией). Если же нарушение цикла - не беременность и не одноразовый эпизод (который можно списать на изменение климата, режима, стресс и переутомление), следует обратиться к врачу.
Какие могут быть диагнозы
- Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - самая частая причина нарушения цикла, но этот диагноз устанавливается только при исключении других вариантов (не сразу по УЗИ, без учета всех факторов)
- Гиперпролактинемия (повышение уровня пролактина)
- Функциональная гипоталамическая аменорея: чрезмерный физический или эмоциональный стресс, очень низкая масса тела или резкая потеря веса
- Прием разных препаратов (поэтому важно озвучить врачу все, что вы принимаете, даже БАДы и травы)
- Преждевременная недостаточность яичников/менопауза
- Нарушения функции щитовидной железы и другие эндокринные заболевания (обычно еще другие проявления)
- Генетические заболевания (хромосомные патологии, синдром ломкой Х-хромосомы и другие)
- Иногда отсутствие менструаций – это последствия оперативных вмешательств, перенесенных инфекции матки или вообще вторичный результат других заболеваний.
Оксана рассказала, что правильная, логическая и последовательная диагностика в этой ситуации - ключ к дальнейшему успешному лечению и профилактике осложнений.
Напомним, что гинеколог назвала украинкам оптимальный возраст для беременности.
Раньше мы писали о том, что может привести к проблемам во время беременности.
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