Врач рассказала, почему у женщин нерегулярный цикл или вообще отсутствует

Многие женщины в Украине жалуются на нерегулярный менструальный цикл или вообще его отсутствие.

Почему так случается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение гинеколога Оксаны Негрич в Instagram.

Что нужно знать о цикле

Врач сообщила, что первое, что следует сделать при отсутствии менструации – тест на беременность (даже если при половом акте вы пользовались контрацепцией). Если же нарушение цикла - не беременность и не одноразовый эпизод (который можно списать на изменение климата, режима, стресс и переутомление), следует обратиться к врачу.

Какие могут быть диагнозы

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) - самая частая причина нарушения цикла, но этот диагноз устанавливается только при исключении других вариантов (не сразу по УЗИ, без учета всех факторов)

Гиперпролактинемия (повышение уровня пролактина)

Функциональная гипоталамическая аменорея: чрезмерный физический или эмоциональный стресс, очень низкая масса тела или резкая потеря веса

Прием разных препаратов (поэтому важно озвучить врачу все, что вы принимаете, даже БАДы и травы)

Преждевременная недостаточность яичников/менопауза

Нарушения функции щитовидной железы и другие эндокринные заболевания (обычно еще другие проявления)

Генетические заболевания (хромосомные патологии, синдром ломкой Х-хромосомы и другие)

Иногда отсутствие менструаций – это последствия оперативных вмешательств, перенесенных инфекции матки или вообще вторичный результат других заболеваний.

Оксана рассказала, что правильная, логическая и последовательная диагностика в этой ситуации - ключ к дальнейшему успешному лечению и профилактике осложнений.