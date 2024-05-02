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Лікар розказала, чому з'являються заїди та назвала їх симптоми

Четвер 02 травня 2024 11:38
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Лікар розказала, чому з'являються заїди та назвала їх симптоми Фото: Чого виникають заїди (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Даша Власенко

Заїди - це загальна назва для запалення куточків рота. Такої це явище називають ангулярний стоматит, хейліт.

Чому вони виникають, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Що саме викликає заїди

Треба зазначити, що заїди бувають односторонні та двосторонні.

Причини виникнення

  • Слина викликає екзематозний хейліт, це як форма контактного дерматиту від подразнення. Таке можна спостерігати, наприклад, при прорізуванні зубів
  • Сухість та розтріскування губ, напр.від холоду або при атопічному дерматиті
  • Бактерії
  • Грибки
  • Герпес
  • Механічна травма (брекет-системи, напр)
  • Агресивні креми для обличчя, напр.для лікування акне
  • Внутрішні причини
  • Прийом ліків, напр.гормонів чи антибіотиків
  • Анатомічна особливість будови губ
  • Проблеми з імунітетом
  • Людина починає рефлекторно облизувати губи, що погіршує стан

Симптоми заїд можуть бути такі

  • Хворобливі тріщини в кутах рота
  • Пустули, виразки або скоринки
  • Почервоніння
  • Кровотеча
  • Відчуття печіння
  • Сухість губ
  • Неприємний присмак у роті
  • Біль при вживанні їжі

Які методи лікування заїд

  • Використовуйте бальзам для губ або щільний емолент дуже часто
  • Уникайте гарячої, гострої та кислої їжі
  • Використовуйте Гормональні місцеві засоби
  • Якщо причина частих заїд в анатомічній особливості губ, то можуть врятувати ін’єкції філера та корекція форми
  • Лікування основного захворювання, наприклад, корекція залізодефіциту

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Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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