Лікар розказала, чому з'являються заїди та назвала їх симптоми

Чому вони виникають, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.

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