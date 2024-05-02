Лікар розказала, чому з'являються заїди та назвала їх симптоми
Заїди - це загальна назва для запалення куточків рота. Такої це явище називають ангулярний стоматит, хейліт.
Чому вони виникають, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дарини Власенко в Instagram.
Що саме викликає заїди
Треба зазначити, що заїди бувають односторонні та двосторонні.
Причини виникнення
- Слина викликає екзематозний хейліт, це як форма контактного дерматиту від подразнення. Таке можна спостерігати, наприклад, при прорізуванні зубів
- Сухість та розтріскування губ, напр.від холоду або при атопічному дерматиті
- Бактерії
- Грибки
- Герпес
- Механічна травма (брекет-системи, напр)
- Агресивні креми для обличчя, напр.для лікування акне
- Внутрішні причини
- Прийом ліків, напр.гормонів чи антибіотиків
- Анатомічна особливість будови губ
- Проблеми з імунітетом
- Людина починає рефлекторно облизувати губи, що погіршує стан
Симптоми заїд можуть бути такі
- Хворобливі тріщини в кутах рота
- Пустули, виразки або скоринки
- Почервоніння
- Кровотеча
- Відчуття печіння
- Сухість губ
- Неприємний присмак у роті
- Біль при вживанні їжі
Які методи лікування заїд
- Використовуйте бальзам для губ або щільний емолент дуже часто
- Уникайте гарячої, гострої та кислої їжі
- Використовуйте Гормональні місцеві засоби
- Якщо причина частих заїд в анатомічній особливості губ, то можуть врятувати ін’єкції філера та корекція форми
- Лікування основного захворювання, наприклад, корекція залізодефіциту
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