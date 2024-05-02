Врач рассказала, почему появляются заеды и назвала их симптомы

Заеды - это общее название для воспаления уголков рта. Такое это явление называют ангулярный стоматит, хейлит.

Почему они возникают, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

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