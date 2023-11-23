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Лікар розказала, чи насправді мандарини корисні для дітей

Фото: Чи корисні мандарини дітям (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Мандарини - це популярний фрукт, але чи можна його давати маленьким дітям?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на публікацію педіатра Дарини Власенко в Instagram.

Коли мандарини можна давати дітям

Мандарини, оскільки вони небезпечні в плані задухи і повинні бути нарізані на дрібні шматочки, які маленьким діткам складно взяти, найкраще вводити у віці близько 9 місяців, коли розвивається щипцеподібна хватка.

Хоча деякі мандарини не мають кісточок завдяки гібридизації, на ринку все ще є багато сортів із насінням. Обов’язково видаліть його перед подачею.

Чи корисні мандарини для немовлят?

Мандарини містять багато вітаміну С, який зміцнює імунну систему дитини та сприяє засвоєнню заліза з рослинних продуктів, таких як квасоля, сочевиця, горіхи та насіння.

Мандарини також містять вітаміни групи B (включаючи фолієву кислоту), велику кількість бета-каротину (який перетворюється на вітамін A) і багато інших корисних рослинних поживних речовин, таких як каротиноїди та феноли. Ці поживні речовини разом сприяють здоровому росту, розвитку та зору

М’якоть також містить клітковину для підтримки здоров’я кишечника. Ба більше, мандарини містять особливий каротиноїд під назвою бета-криптоксантин, який має антиоксидантну, протиракову та протизапальну дію (і багато іншого).

Чи є мандарини небезпекою задухи для немовлят

Так. Частини цитрусових (якщо залишилися в навколишній оболонці) і насіння небезпечні для немовлят і дітей. Щоб мінімізувати ризик, відріжте м’якоть мандарина від кожури та подавайте шматочки розміром укусу.

Зауважте, що соковиті фрукти, як мандарини, можуть викликати сильний кашель, коли дитина навчиться їх їсти. Це пов’язано з тим, що сік виділяється з фруктів під тиском, що немовлятам може бути важко навчитися справлятися.

Хоча це, як правило, не викликає занепокоєння та вирішується з практикою та часом, будьте готові до кашлю та блювоти.

До речі, мандарини не є поширеним алергеном, це міф!

До речі, в Україну завезли отруйні єгипетські мандарини.

Також читайте про небезпечний фрукт, який може "вбити" легені.

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дітимандариниЗдорове харчування