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Врач рассказала, действительно ли мандарины полезны для детей

Фото: Полезны ли мандарины детям (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Мандарины - это популярный фрукт, но можно ли его давать маленьким детям?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию педиатра Дарьи Власенко в Instagram.

Когда мандарины можно давать детям

Мандарины, поскольку они опасны в плане удушья и должны быть нарезаны на мелкие кусочки, которые маленьким деткам сложно взять, лучше всего вводить в возрасте около 9 месяцев, когда развивается щипцевидная хватка.

Хотя некоторые мандарины не имеют косточек благодаря гибридизации, на рынке все еще много сортов с семенами. Обязательно удалите его перед подачей.

Полезны ли мандарины для младенцев?

Мандарины содержат много витамина С, который укрепляет иммунную систему ребенка и способствует усвоению железа из растительных продуктов, таких как фасоль, чечевица, орехи и семена.

Мандарины также содержат витамины группы B (включая фолиевую кислоту), большое количество бета-каротина (превращающегося в витамин A) и многие другие полезные растительные питательные вещества, такие как каротиноиды и фенолы. Эти питательные вещества вместе способствуют здоровому росту, развитию и зрения

Мякоть содержит клетчатку для поддержания здоровья кишечника. Более того, мандарины содержат особый каротиноид под названием бета-криптоксантин, который обладает антиоксидантным, противораковым и противовоспалительным действием (и многое другое).

Являются ли мандарины опасностью удушья для младенцев

Да. Части цитрусовых (если остались в окружающей оболочке) и семена небезопасны для младенцев и детей. Чтобы минимизировать риск, отрежьте мякоть мандарина от кожуры и подавайте маленькие кусочки.

Заметьте, что сочные фрукты как мандарины могут вызвать сильный кашель, когда ребенок научится их есть. Это связано с тем, что сок выделяется из фруктов под давлением, что младенцам может быть трудно научиться справляться.

Хотя это, как правило, не вызывает беспокойства и решается с практикой и временем, будьте готовы к кашлю и рвоте.

Кстати, мандарины не являются распространенным аллергеном, это миф!

К слову, в Украину завезли ядовитые египетские мандарины.

Также читайте об опасном фрукте, который может "убить" легкие.

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