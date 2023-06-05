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Лікар пояснив, як позбутися безсоння без снодійного

Фото: Як боротися з безсонням (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сон необхідний для здорового функціонування нашого організму. Коли він порушується, це може негативно вплинути на наше самопочуття. На фармринку є багато снодійних засобів – рецептурних та безрецептурних.

Як заснути без допомоги снодійних розповів сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram.

Що потрібно знати про здоровий сон

Здоровий сон та швидке засинання залежать від багатьох факторів та наших звичок у повсякденному житті. Тому слід взяти до уваги такі поради, якщо ви хочете швидко заснути та добре виспатися.

Як заснути без снодійного

Вам потрібно лягти у ліжко для сну бажано з 10 до 11 вечора, це найкращий час для засинання.

Не робіть у ліжку якусь роботу, якщо ви працюєте дистанційно – ліжко лише для сну.

У вечірній час обмежте користування гаджетами, що виділяють синє світло, вони блокують мелатонін – гормон сну. Якщо без гаджетів ніяк - увімкніть функцію блокування синього світла (режим читання, нічник, нічна зміна).

Не читайте увечері довго новини, особливо в інтернеті, це збільшує тривожність та посилює засинання.

Напої з кофеїном вживайте лише вранці, на ніч – трав'яний чай або склянку води.

Не наїдайтеся перед сном, однак і голодним теж не потрібно лягати спати, вечеря повинна бути легкою.

У кімнаті має бути не спекотно, а й не холодно, оптимальна температура 17-20 градусів.

Бажано провітрити кімнату перед сном, навіть якщо на вулиці зима, якщо мерзнуть ноги – спіть у шкарпетках.

Якщо ви шанувальник занять спортом, їх потрібно планувати на ранковий або обідній час, заняття увечері сприяють загальному збудженню та ускладнюють засинання.

Обов'язково сходіть у туалет перед сном, повний сечовий міхур лише заважає заснути.

Як ми раніше писали, Комаровський розповів, як швидко заснути.

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