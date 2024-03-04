Лікар пояснив, чому високий тиск може спричинити небезпечну аритмію

Високий тиск може спричиняти не лише головний біль та запаморочення, але й досить небезпечну для життя аритмію серця під назвою фібриляція передсердь (миготлива аритмія).
Чому це так небезпечно, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака.
Тривале підвищення артеріального тиску веде до ремоделювання міокарда нашого серця.
Ремоделювання міокарда - це зміна структури і розмірів м'язових волокон серця. Зміна структури волокон порушує провідність електричних імпульсів по серцю, як наслідок, виникають різні аритмії, серед них і миготлива аритмія.
Миготлива аритмія може стати причиною утворення тромбів у серцево-судинній системі, що є небезпечним для життя.
Лікар дав пораду всім українцям, стежити за своїм тиском і не забувати регулярно пити ліки від гіпертонії, у кого вона є.
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Раніше ми повідомляли, чому підвищується або знижується тиск та які фактори на це впливають.