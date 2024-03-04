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Лікар пояснив, чому високий тиск може спричинити небезпечну аритмію

Фото: В чому небезпека високого тиску (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Високий тиск може спричиняти не лише головний біль та запаморочення, але й досить небезпечну для життя аритмію серця під назвою фібриляція передсердь (миготлива аритмія).

Чому це так небезпечно, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака.

Чому гіпертонія може спричиняти таке порушення ритму серця?

Тривале підвищення артеріального тиску веде до ремоделювання міокарда нашого серця.

Ремоделювання міокарда -  це зміна структури і розмірів м'язових волокон серця. Зміна структури волокон порушує провідність електричних імпульсів по серцю, як наслідок, виникають різні аритмії, серед них і миготлива аритмія.

Миготлива аритмія може стати причиною утворення тромбів у серцево-судинній системі, що є небезпечним для життя.

Лікар дав пораду всім українцям, стежити за своїм тиском і не забувати регулярно пити ліки від гіпертонії, у кого вона є.

Профілактика гіпертонії

  • Максимальне зниження стресових ситуацій. Уникайте негативу, вчіться сприймати все навколо простіше.
  • Повноцінний сон. Лягайте спати вчасно і спіть не менше 7 годин.
  • Перед сном прогуляйтеся 20-30 хв. Прогулянка у приємну погоду зробить сон міцнішим.
  • Якщо ви палите - кидайте цю погану звичку.
  • Зведіть до мінімуму вживання цукру і солі. А також вживайте каву і алкоголь з розумом.
  • Спорт має бути у вашому житті. Навантаження треба збільшувати поступово і не перевтомлюватися.

 

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