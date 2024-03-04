Лікар пояснив, чому високий тиск може спричинити небезпечну аритмію

Чому гіпертонія може спричиняти таке порушення ритму серця?

Тривале підвищення артеріального тиску веде до ремоделювання міокарда нашого серця.

Ремоделювання міокарда - це зміна структури і розмірів м'язових волокон серця. Зміна структури волокон порушує провідність електричних імпульсів по серцю, як наслідок, виникають різні аритмії, серед них і миготлива аритмія.

Миготлива аритмія може стати причиною утворення тромбів у серцево-судинній системі, що є небезпечним для життя.

Лікар дав пораду всім українцям, стежити за своїм тиском і не забувати регулярно пити ліки від гіпертонії, у кого вона є.

Профілактика гіпертонії