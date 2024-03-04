Врач объяснил, почему высокое давление может вызвать опасную аритмию

Высокое давление может вызывать не только головные боли и головокружение, но и достаточно опасную для жизни аритмию сердца под названием фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).
Почему это так опасно, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака.
Длительное повышение АД ведет к ремоделированию миокарда нашего сердца.
Ремоделирование миокарда - это изменение структуры и размеров мышечных волокон сердца. Изменение структуры волокон нарушает проводимость электрических импульсов по сердцу, как следствие, возникают разные аритмии, среди них и мерцательная аритмия.
Мерцательная аритмия может стать причиной образования тромбов в сердечно-сосудистой системе, что опасно для жизни.
Врач дал совет всем украинцам, следить за своим давлением и не забывать регулярно пить лекарство от гипертонии, у кого она есть.
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