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Врач объяснил, почему высокое давление может вызвать опасную аритмию

Фото: В чем опасность высокого давления (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Высокое давление может вызывать не только головные боли и головокружение, но и достаточно опасную для жизни аритмию сердца под названием фибрилляция предсердий (мерцательная аритмия).

Почему это так опасно, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака.

Почему гипертония может вызвать такое нарушение ритма сердца?

Длительное повышение АД ведет к ремоделированию миокарда нашего сердца.

Ремоделирование миокарда - это изменение структуры и размеров мышечных волокон сердца. Изменение структуры волокон нарушает проводимость электрических импульсов по сердцу, как следствие, возникают разные аритмии, среди них и мерцательная аритмия.

Мерцательная аритмия может стать причиной образования тромбов в сердечно-сосудистой системе, что опасно для жизни.

Врач дал совет всем украинцам, следить за своим давлением и не забывать регулярно пить лекарство от гипертонии, у кого она есть.

Профилактика гипертонии

  • Максимальное снижение стрессовых ситуаций. Избегайте негатива, учитесь воспринимать все вокруг проще.
  • Полноценный сон. Ложитесь спать вовремя и спите не менее 7 часов.
  • Перед сном прогуляйтесь 20-30 мин. Прогулка в приятную погоду сделает сон крепче.
  • Если вы курите – бросайте эту плохую привычку.
  • Сведите к минимуму употребление сахара и соли. А также употребляйте кофе и алкоголь с умом.
  • Спорт должен быть в вашей жизни. Нагрузку нужно увеличивать постепенно и не переутомляться.

 

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