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Лікар пояснила, чому насправді на губах утворюється "лихоманка"

Фото: Чому з'являється герпес на губах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Дуже часто на губах утворюється герпес, або його ще називають "лихоманкою".

Лікар-педіатр із Харкова Дар'я Власенко в Instagram розповіла, чому на губах з'являється ця хвороба, і як їй запобігти.

Що провокує реактивацію вірусу та появу висипу?

  • Втома та стрес
  • Переохолодження, підвищення температури тіла чи застуда
  • Знаходження на сонці
  • Гормональні зміни
  • Травма, наприклад у стоматолога.

Як полегшити собі життя?

  • Ретельно мийте руки після того, як торкалися висипів
  • Намочіть серветку або рушник прохолодною водою і прикладіть до висипки на 10-15 хвилин - це зменшить біль
  • Уникайте кислої їжі, такої як цитрусові, овочі - це дратує місце висипання та посилює неприємні відчуття
  • Для нанесення ліків на область висипів краще використовувати ватну паличку
  • Якщо неприємні відчуття сильно виражені, ви можете використовувати місцеві гелі з анестетиками або прийняти знеболювальне всередину
  • З метою запобігання поширенню вірусу не цілуйтеся, не ділитесь посудом та засобами особистої гігієни, бритвами, помадою або бальзамом для губ
  • Для призначення протигерпетичних ліків усередину – обов'язково консультуйтеся з лікарем
  • Якщо сонячне світло викликає у вас рецидиви, нанесіть крем для засмаги на те місце, де зазвичай з'являється герпес
  • Не давайте губам пересихати, наносите бальзам для губ чи вазелін
  • Лізин, шавлія, прополіс - належать до нетрадиційних методів лікування герпесу та доведеної ефективності не мають. Хоча, можливо, можуть прискорювати загоєння виразок
  • Герпес зазвичай проходить без лікування у більшості пацієнтів.

Нагадаємо, раніше в МОЗ розповіли про причини виникнення герпесу , а також профілактику та захист від нього.

Додамо також, перед цим нутриціолог пояснила, що не можна їсти при герпесі , щоб не дати вірусу "розгулятися".

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