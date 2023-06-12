Врач объяснила, почему на самом деле на губах образуется "лихорадка"
Фото: Почему появляется герпес на губах (freepik.com)
Очень часто на губах образовывается герпес, или его еще называют "лихорадка".
Врач-педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram рассказала, почему на губах появляется эта болезнь, и как ее предотвратить.
Что провоцирует реактивацию вируса и появление сыпи?
- Усталость и стресс
- Переохлаждение, повышение температуры тела или простуда
- Нахождение на солнце
- Гормональные изменения
- Травма, например, у стоматолога.
Как облегчить себе жизнь?
- Тщательно мойте руки после того, как касались высыпаний
- Намочите салфетку или полотенце прохладной водой и приложите к сыпи на 10-15 минут - это уменьшит боль
- Избегайте кислой пищи, такой как цитрусовые, овощи - это раздражает место высыпания и усиливает неприятные ощущения
- Для нанесения лекарства на область сыпей лучше использовать ватную палочку
- Если неприятные ощущения сильно выражены, вы можете использовать местные гели с анестетиками или принять обезболивающее внутрь
- С целью предупреждения распространения вируса не целуйтесь, не делитесь посудой и средствами личной гигиены, бритвами, помадой или бальзамом для губ
- Для назначения противогерпетического лекарства внутрь - обязательно консультируйтесь с врачом
- Если солнечный свет вызывает у вас рецидивы, нанесите крем для загара на то место, где обычно появляется герпес
- Не давайте губам пересыхать, наносите бальзам для губ или вазелин
- Лизин, шалфей, прополис - относятся к нетрадиционным методам лечения герпеса и доказанной эффективности не имеют. Хотя, возможно, могут ускорять заживление язв
- Герпес обычно проходит без лечения у большинства пациентов