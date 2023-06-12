RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач объяснила, почему на самом деле на губах образуется "лихорадка"

Фото: Почему появляется герпес на губах (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто на губах образовывается герпес, или его еще называют "лихорадка".

Врач-педиатр из Харькова Дарья Власенко в Instagram рассказала, почему на губах появляется эта болезнь, и как ее предотвратить.

Что провоцирует реактивацию вируса и появление сыпи?

  • Усталость и стресс
  • Переохлаждение, повышение температуры тела или простуда
  • Нахождение на солнце
  • Гормональные изменения
  • Травма, например, у стоматолога.

Как облегчить себе жизнь?

  • Тщательно мойте руки после того, как касались высыпаний
  • Намочите салфетку или полотенце прохладной водой и приложите к сыпи на 10-15 минут - это уменьшит боль
  • Избегайте кислой пищи, такой как цитрусовые, овощи - это раздражает место высыпания и усиливает неприятные ощущения
  • Для нанесения лекарства на область сыпей лучше использовать ватную палочку
  • Если неприятные ощущения сильно выражены, вы можете использовать местные гели с анестетиками или принять обезболивающее внутрь
  • С целью предупреждения распространения вируса не целуйтесь, не делитесь посудой и средствами личной гигиены, бритвами, помадой или бальзамом для губ
  • Для назначения противогерпетического лекарства внутрь - обязательно консультируйтесь с врачом
  • Если солнечный свет вызывает у вас рецидивы, нанесите крем для загара на то место, где обычно появляется герпес
  • Не давайте губам пересыхать, наносите бальзам для губ или вазелин
  • Лизин, шалфей, прополис - относятся к нетрадиционным методам лечения герпеса и доказанной эффективности не имеют. Хотя, возможно, могут ускорять заживление язв
  • Герпес обычно проходит без лечения у большинства пациентов

Напомним, ранее в Минздраве рассказали о причинах возникновения герпеса, а также профилактике и защите от него.

Добавим также, перед этим нутрициолог объяснила, что нельзя есть при герпесе, чтобы не дать вирусу "разгуляться".

Читайте РБК-Украина в Google News
губиврачисимптомиболезнь