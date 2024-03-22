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Лікар поділилася секретом того, як виглядати на 10 років молодше свого справжнього віку

П'ятниця 22 березня 2024 08:30
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Лікар поділилася секретом того, як виглядати на 10 років молодше свого справжнього віку Фото: Як виглядати молодше на 10 років (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Лікар поділилася п’ятьма порадами, які треба додати до свого розпорядку дня, щоб виглядати на 10 років молодше та неперевершено.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok доктора Анджеліни Хан.

Як виглядати молодше на 10 років

У відео експерт з естетики доктор Анджелін Хан детально розповіла про п’ять речей, які можуть зробити шкіру більш свіжою та молодою.

"Наносьте сонцезахисний крем щодня, навіть вдома, переконайтеся, що він SPF 50", - радить вона.

Сонцезахисний крем створює шар на шкірі, який допомагає блокувати або містить хімічні речовини, які поглинають шкідливі УФ-промені.

Експерти стверджують, що сонцезахисний крем може допомогти запобігти сонячним опікам, раку шкіри та розпаду колагену, що призводить до появи зморшок. Доктор

Анджелін Хан також підкреслила важливість використання зволожуючого крему.

"Не пропускайте зволожуючий крем. Використовуйте хороший, щоб зволожувати, зволожувати, зволожувати. Також почніть використовувати крем з ретинолом з 25 років, він запобігає старінню", - підкреслила експерт.

Використовуйте сироватки для обличчя, такі як вітамін С і гіалуронова кислота, порекомендувала вона.

Колаген - це природний білок, який з часом виснажується, а низький рівень колагену може призвести до тонких ліній і зморшок.

Відомо, що вітамін С прискорює вироблення колагену в процесі синтезу колагену.

Нагадаємо, раніше ми вже називали найкращі продукти для схуднення.

Окрім цього, нещодавно стало відомо, що жінка схудла на 45 кілограмів завдяки 6 продуктам, які їсть щодня.

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