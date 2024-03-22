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Врач поделилась секретом того, как выглядеть на 10 лет моложе своего настоящего возраста.

Пятница 22 марта 2024 08:30
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Врач поделилась секретом того, как выглядеть на 10 лет моложе своего настоящего возраста. Фото: Как выглядеть моложе на 10 лет (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Врач поделилась пятью советами, которые нужно добавить в распорядок дня, чтобы выглядеть на 10 лет моложе и непревзойденно.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok доктора Анджелины Хан.

Как выглядеть моложе на 10 лет

В видео эксперт по эстетике доктор Анджелин Хан подробно рассказала о пяти вещах, которые могут сделать кожу более свежей и молодой.

"Наносите солнцезащитный крем каждый день , даже дома, убедитесь, что он SPF 50", – советует она.

Солнцезащитный крем создает слой на коже, помогающий блокировать или содержащий химические вещества, которые поглощают вредные УФ-лучи.

Эксперты утверждают, что солнцезащитный крем может помочь предотвратить солнечные ожоги, рак кожи и распад коллагена, что приводит к появлению морщин. Доктор

Анджелин Хан также подчеркнула важность использования увлажняющего крема.

"Не пропускайте увлажняющий крем. Используйте хороший, чтобы увлажнять, увлажнять, увлажнять. Также начните использовать крем с ретинолом с 25 лет, он предотвращает старение", - подчеркнула эксперт.

Используйте сыворотки для лица, такие как витамин С и гиалуроновая кислота, порекомендовала она.

Коллаген – это естественный белок, который со временем истощается, а низкий уровень коллагена может привести к тонким линиям и морщинам.

Известно, что витамин С ускоряет выработку коллагена в процессе синтеза коллагена.

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