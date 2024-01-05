Лікар поділилась приємним способом боротьби зі стресом, який сподобається всім

Українці через війну перебувають у постійному стресі, який додатково посилюється ще й побутовими проблемами. Зняти напруження у тілі та покращити емоційний стан можуть допомогти магнієві ванни.

Про те, як саме вони діють на організм, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Світлану Фус в Instagram .

Чим корисні магнієві ванни

"Зараз популярності набирають ванни з магнієвою сіллю (магнезія, сіль Епсома, англійська сіль). Сольові ванни сприяють зменшенню в організмі гормонів стресу, що зараз вкрай необхідне всім українцям", - говорить Фус.

Науково доведено, що розслаблюючі ванни з цією сіллю забезпечують:

розслаблення на фізичному рівні та поліпшення емоційного стану

нормалізація лімфотоку і кровообігу

насичення шкірних покривів мікроелементами, живильними речовинами

покращення стану дерми, зменшення проявів целюліту і запобігання появі розтяжок

виведення токсичних речовин

зменшення болю в м’язах, що виникає через окислювальний стрес та інтенсивні фізичні навантаження

зняття набряклості верхніх і нижніх кінцівок

Як правильно приймати сольові ванни

Наберіть не гарячу ванну (до 40 градусів). Всипте магнієвої солі 150-200 г для дорослого, для дитини - 50 г. Під час наступних процедур дози можна збільшувати.

Зануртесь у ванну до лінії серця на 15-20 хвилин у перші рази, далі - до 30 хвилин. Після ванни на тіло можна нанести лосьйон для зволоження шкіри, він також підсилить відчуття розслаблення.

Для курсу відновлення робіть магнієві ванни 2-4 рази на тиждень. 10-12 процедур покажуть помітний ефект. Далі можна приймати ванну з магнієвою сіллю 1-2 рази на тиждень або рідше, за потребою. Курси можна повторювати кожні 2-3 місяці.

Магнієві ванни допомагають розслабитися (фото: Freepik)