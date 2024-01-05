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Врач поделилась приятным способом борьбы со стрессом, который понравится всем

Пятница 05 января 2024 22:31
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Врач поделилась приятным способом борьбы со стрессом, который понравится всем Какой способ поможет избавиться от стресса (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко
Эксперт: Светлана Фус

Украинцы из-за войны находятся в постоянном стрессе, который дополнительно усугубляется еще и бытовыми проблемами. Снять напряжение в теле и улучшить эмоциональное состояние могут помочь магниевые ванны.

О том, как именно они действуют на организм, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Светлану Фус в Instagram.

Чем полезны магниевые ванны

"Сейчас популярность набирают ванны с магниевой солью (магнезия, соль Эпсома, английская соль). Солевые ванны способствуют уменьшению в организме гормонов стресса, что сейчас крайне необходимо всем украинцам", - говорит Фус.

Научно доказано, что расслабляющие ванны с этой солью обеспечивают:

  • расслабление на физическом уровне и улучшение эмоционального состояния
  • нормализация лимфотока и кровообращения
  • насыщение кожных покровов микроэлементами, питательными веществами
  • улучшение состояния дермы, уменьшение проявлений целлюлита и предотвращение появления растяжек
  • выведение токсических веществ
  • уменьшение боли в мышцах, возникающее из-за окислительного стресса и интенсивных физических нагрузок
  • снятие отечности верхних и нижних конечностей

Как правильно принимать солевые ванны

Наберите не горячую ванну (до 40 градусов). Всыпьте магниевой соли 150-200 г для взрослого, для ребенка - 50 г. Во время последующих процедур дозы можно увеличивать.

Погрузитесь в ванную к линии сердца на 15-20 минут в первые разы, далее - до 30 минут. После ванны на тело можно нанести лосьон для увлажнения кожи, он также усилит расслабление.

Для курса восстановления делайте магниевые ванны 2-4 раза в неделю. 10-12 процедур покажут заметный эффект. Далее можно принимать ванну с магниевой солью 1-2 раза в неделю или реже по необходимости. Курсы можно повторять каждые 2-3 месяца.

Врач поделилась приятным способом борьбы со стрессом, который понравится всемМагниевые ванны помогают расслабиться (фото: Freepik)

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