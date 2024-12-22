Лікар-офтальмолог застерігає: поширений новорічний звичай може призвести навіть до сліпоти

Чому алкоголь шкодить зору

Святкування для багатьох людей означає зустріч за спільним, щедро накритим столом зі смачними стравами та зігріваючими напоями. Лікувальні настоянки, правда, є, але їх п’ють в дуже малих кількостях (до 50 мл на день), а спирт, який використовується для їх приготування, використовується для вилучення цінних діючих речовин з рослин, з яких вони виготовлені.

Тому може здатися, що час від часу вживати алкоголь не шкідливо. Втім, навіть якщо ви п’єте його нечасто, одним маленьким келихом за святковим столом напевно не обмежитеся. Тому пам’ятайте, що навіть невелика кількість алкоголю впливає на роботу всього організму.

Не можна заперечувати, що алкоголь є токсичною речовиною, яка порушує роботу багатьох органів і систем нашого організму, особливо нервової, травної, кровоносної, дихальної, сечовидільної та гормональної систем. Алкоголь також впливає на роботу органу зору, який відноситься до нервової системи.

"Оскільки алкоголь впливає на роботу нейромедіаторів у мозку, він також впливає на зоровий центр і м’язи, які контролюють рухи очей. Його споживання може призвести до незначних або великих розладів зору. Найчастіше вони проявляються розмитістю або двоїнням в очах. Крім того, через зниження чутливості до контрасту у людини після вживання алкоголю може погіршитися зір в умовах зміни освітлення, а іноді і адаптація до темряви і яскравого світла", - розповіла хірург-офтальмолог Юстина Кровіцька.

Дослідження показують, що всього 0,2 проміле алкоголю знижує здатність розрізняти деталі приблизно на 30%. Ще одним симптомом є мимовільні рухи очей, викликані впливом алкоголю на вестибулярний апарат і мозочок, які відповідають за стабілізацію погляду і координацію рухів очей. Метаболіти, тобто продукти метаболізму алкоголю, можуть пошкоджувати нервові клітини та інші тканини, зокрема клітини сітківки та зорового нерва.

Алкоголь також погіршує кровообіг, що можна помітити по зовнішньому вигляду очей.

"Вживання алкоголю також впливає на кровоносну систему, спричиняючи розширення кровоносних судин і посилення притоку крові до очей. В результаті може виникнути гіперемія кон'юнктиви, що призводить до почервоніння очей. Дослідження показують, що навіть невелика кількість алкоголю може посилити та загострити симптоми синдрому сухого ока", - підкреслює фахівець.

Алкоголь може пошкодити зір і привести до розвитку катаракти і навіть сліпоти

Більшість короткочасних впливів алкоголю на зір зникають самі по собі. Однак регулярне і тривале вживання алкоголю призводить до набагато серйозніших наслідків.

"Перш за все, це пов’язано зі збільшенням окисного стресу, втратою та дефіцитом вітамінів і мінералів, необхідних для здоров’я очей, таких як вітамін А, С, Е, вітаміни групи В та цинку, або зневодненням організму", - резюмувала офтальмолог.