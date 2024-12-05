Лікар назвав температуру в душі, яка допоможе вам добре виспатися

Яка температура води в душі ідеальна для подальшого сну

За словами експерта, якщо ви збираєтеся спати і хочете добре виспатися, теплий душ перед сном парадоксально знижує температуру вашого тіла, щоб ви могли добре спати. Але чому так?

Лікар Радж пояснив, що вам потрібно знизити температуру тіла перед сном. Саме це знижує поріг сну.

Протилежний ефект виникає під час прийняття холодного душу вранці, оскільки це зробить вас більш уважними та підвищить температуру вашого тіла».

Дослідження показують, що тепла ванна або душ за годину-дві до сну може допомогти вам розслабитися та швидше заснути. Чому? Це допоможе знизити температуру тіла, і це циркадний сигнал сну.

"Прийняття душу раніше ввечері дає вашому тілу можливість охолонути і навіть може викликати сон", - каже Шелбі Гарріс, директор відділу поведінкової медицини сну в нью-йоркському медичному центрі Монтефіоре.

"Кілька досліджень показали, що зігрівання тіла шляхом прийняття ванни може допомогти спати, коли є достатньо часу, щоб охолонути після цього. Хоча більшість досліджень зосереджено на ваннах, 20-хвилинний душ має подібний ефект.