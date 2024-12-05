Врач назвал температуру в душе, которая поможет вам хорошо выспаться

Какая температура воды в душе идеальна для последующего сна

По словам эксперта, если вы собираетесь спать и хотите хорошо выспаться, теплый душ перед сном парадоксально снижает температуру вашего тела, чтобы вы могли хорошо спать. Но почему так?

Доктор Радж объяснил, что вам нужно снизить температуру тела перед сном. Именно это снижает порог сна.

Обратный эффект возникает при принятии холодного душа утром, поскольку это сделает вас более внимательными и повысит температуру вашего тела».

Исследования показывают, что теплая ванна или душ за час-два до сна может помочь вам расслабиться и быстрее заснуть. Почему? Это поможет снизить температуру тела и это циркадный сигнал сна.

"Принятие душа раньше вечером дает вашему телу возможность охладиться и даже может вызвать сон", - говорит Шелби Гаррис, директор отдела поведенческой медицины сна в нью-йоркском медицинском центре Монтефиоре.

"Несколько исследований показали, что согревание тела путем принятия ванны может помочь спать, когда достаточно времени, чтобы остыть после этого. Хотя большинство исследований сосредоточено на ваннах, 20-минутный душ оказывает подобный эффект.