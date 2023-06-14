Лікар назвав страшне захворювання, яке можна підчепити від немитої полуниці

В Україні зараз сезон полуниці. Однак багато хто забуває, що її не можна їсти немитою, а також пробувати на ринку.

Чому не можна їсти немиту полуницю

Разом із брудною полуницею можна "з'їсти" не лише пестициди, а й захворіти на небезпечне захворювання - ехінококоз.

У сезон полуниці важко утриматись від того, щоб не з'їсти її прямо з кошика. Однак це не дуже гарна ідея, тому що на плодах можуть бути паразити.

Ретельне миття полуниці допоможе уникнути великих та небезпечних проблем.

Ехінококоз може активізуватися навіть через кілька років після вживання неякісної полуниці.

Які симптоми ехінококозу

Симптоми хвороби можуть проявитися багато років. Ви також можете спочатку не асоціювати їх із полуницею. Одним з них може бути незрозумілий головний біль, який триває вже кілька місяців. Коли паразит проникає у ваш організм, він вибирає той чи інший орган, усередині утворюються кісти. Розрив одного з них може призвести навіть до смерті.

"Більшість паразитів гніздяться у печінці (60%) та легенях (20%)", - зазначає доктор Ян Світала.

Інші симптоми також залежать від локалізації паразита. Найчастіше він з'являється у печінці, а кіста може досягати до 20 см у діаметрі.

Вас можуть турбувати болі під правим ребром та жовтяниця, а також блювання та нудота. Кісти можуть з'явитися й у легенях.

Стрічковий черв'як у легенях дається взнаки болем у грудях, кашлем, сверблячою шкірою.

Щоб переконатися, що у вас немає "хвороби немитих ягід", щорічно робіть УЗД черевної порожнини, МРТ, комп'ютерну томографію або простий рентген. Він покаже наявність личинок солітера у кісті на печінці. Саме цей орган паразит атакує найчастіше.

Як мити полуницю?

Ретельне миття полуниці допоможе вам уникнути ехінококозу. Ягоди вимийте під проточною водою, особливо якщо ви збираєтеся їсти їх у сирому вигляді. Ще один, більш досконалий спосіб ретельного миття полуниці - це подвійна ванна - в кислому, а потім в лужному розчині.