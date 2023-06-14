Врач назвал страшное заболевание, которое можно подцепить от немытой клубники

В Украине сейчас сезон клубники. Однако многие забывают, что ее нельзя есть немытой, а также пробовать на рынке.

Почему нельзя есть немытую клубнику

Вместе с грязной клубникой можно "съесть" не только пестициды, но и заболеть опасным заболеванием эхинококкозом.

В сезон клубники трудно удержаться от того, чтобы не съесть ее прямо из корзины. Однако это не очень хорошая идея, потому что на плодах могут быть паразиты.

Тщательное мытье клубники поможет избежать больших и опасных проблем.

Эхинококкоз может активизироваться даже через несколько лет после употребления некачественной клубники.

Какие симптомы эхинококкоза

Симптомы болезни могут проявиться через много лет. Вы также можете сначала не ассоциировать их с клубникой. Одним из них может быть необъяснимая головная боль, которая продолжается уже несколько месяцев. Когда паразит проникает в ваш организм, он выбирает тот или иной орган, внутри образуются кисты. Разрыв одного из них может привести даже к летальному исходу.

"Большинство паразитов гнездятся в печени (60%) и легких (20%)", - отмечает доктор Ян Свитала.

Другие симптомы также зависят от локализации паразита. Чаще всего он появляется в печени, а киста может достигать до 20 см в диаметре.

Вас могут беспокоить боли под правым ребром и желтуха, а также рвота и тошнота. Кисты могут появиться и в легких.

Ленточный червь в легких дает о себе знать болью в груди, кашлем, зудящей кожей.

Чтобы убедиться, что у вас нет "болезни немытых ягод", раз в год делайте УЗИ брюшной полости, МРТ, компьютерную томографию или простой рентген. Он покажет наличие личинок солитера в кисте на печени. Именно этот орган паразит атакует чаще всего.

Как мыть клубнику?

Тщательное мытье клубники поможет вам избежать эхинококкоза. Ягоды вымойте под проточной водой, особенно если вы собираетесь есть их в сыром виде. Еще один, более совершенный способ тщательного мытья клубники – это двойная ванночка – в кислом, а затем в щелочном растворе.