Лікар назвав популярну тенденцію у харчуванні, яка завдає сильної шкоди здоров'ю

Багато людей, які відвідують спортзали, зосереджуються на споживанні протеїнових коктейлів, щоб отримати велику кількість білка. Лікар назвала цю тенденцію шкідливо для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про всю шкоду протеїнових порошків для здоров'я.

Що таке білковий протеїн

Протеїнові порошки - це порошкоподібні форми протеїну, які походять із рослин (соєві боби, горох, рис, картопля), яєць або молока.

Порошки можуть містити інші інгредієнти, такі як доданий цукор, штучні ароматизатори, загусники, вітаміни та мінерали. Кількість протеїну на мірну ложку може коливатися від 10 до 30 г. Добавки, які використовуються для нарощування м’язів, містять відносно більше білка, а добавки, які використовуються для схуднення, менше.

Деталі

Британський епідеміолог Тім Спектор розповів, що введення великої кількості білка у раціон є неправильним.

"Існує величезна маркетингова компанія про те, що нам не вистачає білка і ми не можемо бути здоровими без додаткових білкових батончиків. В се це відбувається завдяки великим харчовим компаніям і людям, які заробляють на цьому гроші", - розповів медик.

Спектор додав, що людей неправильно заохочують до раціонального харчування. До того ж люди часто не дотримуються рекомендованої норми, наприклад, коли це 50 г, то більшість людей споживає вдвічі більше.

Натомість медик сказав, що ми повинні зосередитись на клітковині, оскільки це те, що багато хто ігнорує.

В середньому доросла людина споживає стільки клітковини, скільки рекомендовано для чотирирічної дитини.

Єдині люди, яких стосується споживання протеїнів - це бодибілдери.

"Я думаю, що ключове повідомлення тут полягає в тому, що білок - це не проблема, варто надати перевагу клітковині і отримувати всі необхідні білки з рослин. Якщо ви дбаєте про те, як ви харчуєтесь, і їсте різноманітні продукти, вони забезпечать правильний баланс", - додав фахівець.

Чим шкідливі протеїни

Фактично, багато овочів, бобових і звичайних продуктів, які є у вашій кухонній шафі, повні білка, і вам не обов’язково використовувати протеїнові коктейлі та нежирне м’ясо.

"Протеїнові порошки також, швидше за все, потрапляють в одну з найбільших заборонених категорій - ультраоброблені продукти. Якщо додано вітаміни, і в продукті мало жиру та багато білка, велика ймовірність, що це буде ультраоброблена їжа", - підсумував експерт.

Протеїнові коктейлі для спортсменів мають такі недоліки: