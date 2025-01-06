Врач назвал популярную тенденцию в питании, которая наносит сильный вред здоровью

Многие люди, посещающие спортзалы, сосредотачиваются на потреблении протеиновых коктейлей, чтобы получить большое количество белка. Врач назвала эту тенденцию вредно для здоровья.

Что такое белковый протеин

Протеиновые порошки - это порошкообразные формы протеина, которые происходят из растений (соевые бобы, горох, рис, картофель), яиц или молока.

Порошки могут содержать другие ингредиенты, такие как добавленный сахар, искусственные ароматизаторы, загустители, витамины и минералы. Количество протеина на мерную ложку может колебаться от 10 до 30 г. Добавки, используемые для наращивания мышц, содержат относительно больше белка, а добавки, используемые для похудения, меньше.

Детали

Британский эпидемиолог Тим Спектор рассказал, что введение большого количества белка в рацион является неправильным.

"Существует огромная маркетинговая компания о том, что нам не хватает белка и мы не можем быть здоровыми без дополнительных белковых батончиков. Все это происходит благодаря крупным пищевым компаниям и людям, которые зарабатывают на этом деньги", - рассказал медик.

Спектор добавил, что людей неправильно поощряют к рациональному питанию. К тому же люди часто не придерживаются рекомендуемой нормы, например, когда это 50 г, то большинство людей потребляет вдвое больше.

Вместо этого медик сказал, что мы должны сосредоточиться на клетчатке, поскольку это то, что многие игнорируют.

В среднем взрослый человек потребляет столько клетчатки, сколько рекомендовано для четырехлетнего ребенка.

Единственные люди, которых касается потребление протеинов - это бодибилдеры.

"Я думаю, что ключевое сообщение здесь заключается в том, что белок - это не проблема, стоит отдать предпочтение клетчатке и получать все необходимые белки из растений. Если вы заботитесь о том, как вы питаетесь, и едите разнообразные продукты, они обеспечат правильный баланс", - добавил специалист.

Чем вредны протеины

Фактически, многие овощи, бобовые и обычные продукты, которые есть в вашем кухонном шкафу, полны белка, и вам необязательно использовать протеиновые коктейли и нежирное мясо.

"Протеиновые порошки также, скорее всего, попадают в одну из самых больших запрещенных категорий - ультраобработанные продукты. Если добавлены витамины, и в продукте мало жира и много белка, велика вероятность, что это будет ультраобработанная пища", - подытожил эксперт.

Протеиновые коктейли для спортсменов имеют следующие недостатки: