Ніколи не використовуйте їх: лікар розповів, що може завдати шкоди вухам

Вушна сірка є природною речовина, яка виробляється вушною залозою. Часто люди використовують ватні палички для очищення вух, але це може становити серйозні ризики для здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror .

Чим шкідливі вушні палички

Доктор Амір Хан розповів, що вушна сірка є ключовим компонентом для того, щоб наші вуха були здоровими, вільними від бактерій і добре функціонували.

Він пояснив, якщо є закупорка вушної сірки, то краплі оливкової олії можуть допомогти сірці вийти природним шляхом. Однак, категорично не можна використовувати ватні палички.

"Якщо вставити ватну паличку всередину вуха, то вона вийде з невеликою кількістю сірки і надасть відчуття "чистих вух". Однак, все, що ви зробите, це проштовхнете цю сірку далі у вухо", - зазначив медик.

За словами лікаря, ця поширена помилка може призвести до повної закупорки або навіть пошкодження барабанної перетинки, що призведе до кровотечі, синців та інших неприємних наслідків.

"Кількість зламаних кінчиків ватних паличок, які мені довелося витягувати з вух моїх пацієнтів було багато, тому це того не варт", - додав він.

Як правильно чистити вуха

Правильне миття - запорука здоров'я ваших вух. Тому варто дотримуватись таких порад:

чистими руками спіньте трохи мила

кінцем мізинця добре намильте вушну раковину

нахиліть голову, щоб промити вухо теплою водою

використовуйте рушник чи ватний диск, щоб протерти вухо

Такі процедури достатньо проводити 1-2 рази на тиждень.

Найбільша небезпека неправильного чищення вух - пошкодження барабанної перетинки. Таке може статися, якщо проштовхнути паличку або інший гострий предмет більш ніж на 1,5 см углиб. У такому разі пацієнт може відчути гострий біль, з'являється також дзвін у вухах та запаморочення.

У такій ситуації потрібно негайно викликати швидку.