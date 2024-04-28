Лікар назвав ранні ознаки раку, які багато хто ігнорує. Серед них - закладеність вуха

Ознаки раку

Так, лікар радить не ігнорувати певні симптоми та зміни в організмі, адже вони можуть свідчити про виникнення пухлин у шиї чи голові. І якщо ви помітили в себе якусь з таких ознак - не займайтеся самолікуванням, а вирушайте до лікаря.

Названо ранні ознаки раку (ілюстрація: freepik.com)

Першим неочевидним симптомом лікар назвав звичайну закладеність вуха. На це варто звертати увагу, якщо така проблема спостерігається дуже часто.

Також не варто ігнорувати біль у вухах. Це теж може свідчити про ймовірні проблеми та навіть онкологію.

Які ще ознаки можуть свідчити про рак:

набряк у шиї та біль при пальпації

біль в яснах

виразки, а також білі або червоні плями в роті

зубний біль

біль у горлі, який триває понад два тижні

раптова зміна голосу, захриплість.

За словами лікаря, якщо діагностувати пухлину якомога раніше, то шанси на одужання набагато більше, аніж у випадку, коли про рак дізнаються не одразу. Тому експерт радить уважно стежити за своїм здоров'ям та не ігнорувати раптові зміни в організмі.