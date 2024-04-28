Врач назвал ранние признаки рака, которые многие игнорируют. Среди них - заложенность уха

Признаки рака

Так врач советует не игнорировать определенные симптомы и изменения в организме, ведь они могут свидетельствовать о возникновении опухолей в шее или голове. И если вы заметили у себя какой-то из таких признаков - не занимайтесь самолечением, а отправляйтесь к врачу.

Названы ранние признаки рака (иллюстрация: freepik.com)

Первым неочевидным симптомом врач назвал обычную заложенность уха. На это следует обращать внимание, если такая проблема наблюдается очень часто.

Также не стоит игнорировать боль в ушах. Это тоже может свидетельствовать о возможных проблемах и даже онкологии.

Какие еще признаки могут свидетельствовать о раке:

отек в шее и боль при пальпации

боль в десне

язвы, а также белые или красные пятна во рту

зубная боль

боль в горле, которая длится более двух недель

внезапная смена голоса, охриплость.

По словам врача, если диагностировать опухоль как можно раньше, то шансы на выздоровление гораздо больше, чем в случае, когда о раке узнают не сразу. Потому эксперт советует внимательно следить за своим здоровьем и не игнорировать внезапные изменения в организме.