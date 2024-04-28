Лікар назвав ранні ознаки раку, які багато хто ігнорує. Серед них - закладеність вуха
Фахівець з онкологічних захворювань, доктор Іржі Кубеш назвав ранні та не дуже відомі ознаки, які можуть свідчити про рак шиї та голови - так називають ряд злоякісних пухлин, що розвиваються у носі, горлі, вухах, гортані та інших ділянках.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
Ознаки раку
Так, лікар радить не ігнорувати певні симптоми та зміни в організмі, адже вони можуть свідчити про виникнення пухлин у шиї чи голові. І якщо ви помітили в себе якусь з таких ознак - не займайтеся самолікуванням, а вирушайте до лікаря.
Названо ранні ознаки раку (ілюстрація: freepik.com)
Першим неочевидним симптомом лікар назвав звичайну закладеність вуха. На це варто звертати увагу, якщо така проблема спостерігається дуже часто.
Також не варто ігнорувати біль у вухах. Це теж може свідчити про ймовірні проблеми та навіть онкологію.
Які ще ознаки можуть свідчити про рак:
- набряк у шиї та біль при пальпації
- біль в яснах
- виразки, а також білі або червоні плями в роті
- зубний біль
- біль у горлі, який триває понад два тижні
- раптова зміна голосу, захриплість.
За словами лікаря, якщо діагностувати пухлину якомога раніше, то шанси на одужання набагато більше, аніж у випадку, коли про рак дізнаються не одразу. Тому експерт радить уважно стежити за своїм здоров'ям та не ігнорувати раптові зміни в організмі.
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