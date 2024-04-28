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Врач назвал ранние признаки рака, которые многие игнорируют. Среди них - заложенность уха

Воскресенье 28 апреля 2024 12:32
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Врач назвал ранние признаки рака, которые многие игнорируют. Среди них - заложенность уха Почему закладывает в ушах (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Специалист по онкологическим заболеваниям, доктор Иржи Кубеш назвал ранние и не очень известные признаки, которые могут свидетельствовать о раке шеи и головы - так называют ряд развивающихся в носу, горле, ушах, гортани и других участках злокачественных опухолей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.

Признаки рака

Так врач советует не игнорировать определенные симптомы и изменения в организме, ведь они могут свидетельствовать о возникновении опухолей в шее или голове. И если вы заметили у себя какой-то из таких признаков - не занимайтесь самолечением, а отправляйтесь к врачу.

Декларировать доходы нужно даже некоторым врачам (фото: freepik.com)

Названы ранние признаки рака (иллюстрация: freepik.com)

Первым неочевидным симптомом врач назвал обычную заложенность уха. На это следует обращать внимание, если такая проблема наблюдается очень часто.

Также не стоит игнорировать боль в ушах. Это тоже может свидетельствовать о возможных проблемах и даже онкологии.

Какие еще признаки могут свидетельствовать о раке:

  • отек в шее и боль при пальпации
  • боль в десне
  • язвы, а также белые или красные пятна во рту
  • зубная боль
  • боль в горле, которая длится более двух недель
  • внезапная смена голоса, охриплость.

По словам врача, если диагностировать опухоль как можно раньше, то шансы на выздоровление гораздо больше, чем в случае, когда о раке узнают не сразу. Потому эксперт советует внимательно следить за своим здоровьем и не игнорировать внезапные изменения в организме.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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