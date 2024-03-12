Лікар назвав просте, але надважливе обстеження, яке потрібно робити всім

Чому міряти талію важливо

Річ у тому, що на ній накопичується абдомінальний жир, який сигналізує про початок розвитку в організмі метаболічного синдрому. Метаболічний синдром - це сукупність чотирьох чинників (високий тиск, ожиріння, високий холестерин, інсулінорезистентність чи цукровий діабет), які значно збільшують серцево-судинний ризик - появу у людини інфаркту, інсульту чи раптової серцевої смерті.

Яка норма окружності талії

Для чоловіків - норма до 94 см, для жінок - до 80 см. Чим більша окружність - тим більша ймовірність, що у вас можуть виникнути серцево-судинні проблеми.

Що робити, якщо ваша талія занадто широка