Лікар назвав просте, але надважливе обстеження, яке потрібно робити всім

Окружність талії - це просте, але надважливе обстеження. Зазвичай за талією стежать жінки, і то переважно для того, щоб відповідати певним стандартам краси. Але не всі знають, що окружність талії є важливим показником стану здоров'я як жінок, так і чоловіків.
Чому саме воно важливе, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Річ у тому, що на ній накопичується абдомінальний жир, який сигналізує про початок розвитку в організмі метаболічного синдрому. Метаболічний синдром - це сукупність чотирьох чинників (високий тиск, ожиріння, високий холестерин, інсулінорезистентність чи цукровий діабет), які значно збільшують серцево-судинний ризик - появу у людини інфаркту, інсульту чи раптової серцевої смерті.
Для чоловіків - норма до 94 см, для жінок - до 80 см. Чим більша окружність - тим більша ймовірність, що у вас можуть виникнути серцево-судинні проблеми.
До речі, лікар розказав, чи можливо прискорити метаболізм.
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