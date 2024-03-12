Врач назвал простое, но сверхважное обследование, которое нужно делать всем

Почему измерять талию важно

Дело в том, что на ней скапливается абдоминальный жир, сигнализирующий о начале развития в организме метаболического синдрома. Метаболический синдром - это совокупность четырех факторов (высокое давление, ожирение, высокий холестерин, инсулинорезистентность или сахарный диабет), значительно увеличивающие сердечно-сосудистый риск - появление у человека инфаркта, инсульта или внезапной сердечной смерти.

Какова норма окружности талии

Для мужчин - норма до 94 см, для женщин - до 80 см. Чем больше окружность - тем больше вероятность, что у вас могут возникнуть сердечно-сосудистые проблемы.

Что делать, если ваша талия слишком широка