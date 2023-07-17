Лікар назвав причини "плямистої хвороби" шкіри, і чи можна це вилікувати
Вітиліго - це хвороба шкіри, що супроводжується появою на тулубі, голові та кінцівках блідих плям, без лущення або висипання на шкірі.
Чому виникає таке явище на шкірі, розповів сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram.
Чому виникає вітиліго
Лікар повідомив, що наша шкіра - це не просто зовнішній покрив тіла, а цілий орган, який виконує багато важливих функцій. Як і інші органи, у ньому можуть виникати різні патологічні процеси, зокрема автоімунні. Одним із таких аутоімунних захворювань шкіри є вітиліго.
Бліді ділянки містять менше пігменту меланіну (в нормі він створює природне забарвлення шкіри). Плями не сверблять і не болять, але викликають косметичний дефект і ускладнюють цим життя.
До кінця невідомо, чому виникає вітиліго. Найбільш ймовірними причинами цього стану вважають:
- хронічні інфекції
- стреси
- збої у роботі щитовидної залози
- часті сонячні опіки
- неякісна косметика та побутова хімія для тіла (шампуні, мило тощо)
- нестача вітамінів та мікроелементів
Чи можна вилікувати вітиліго
Лікар зазначив, що є різні методи боротьби з цією хворобою, які передбачають прийом вітамінів, косметичні засоби для шкіри та лазеротерапію.
Вітиліго найлегше вилікувати на ранній стадії, коли плям на тілі мало, і вони мають невеликі розміри. Якщо ви помітили зміну кольору шкіри, не втрачайте час і звертайтеся до лікаря.
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