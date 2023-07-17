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Лікар назвав причини "плямистої хвороби" шкіри, і чи можна це вилікувати

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Понеділок 17 липня 2023 14:13
Лікар назвав причини "плямистої хвороби" шкіри, і чи можна це вилікувати Фото: Чому виникає вітиліго (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Михайло Цюрак

Вітиліго - це хвороба шкіри, що супроводжується появою на тулубі, голові та кінцівках блідих плям, без лущення або висипання на шкірі.

Чому виникає таке явище на шкірі, розповів сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram.

Чому виникає вітиліго

Лікар повідомив, що наша шкіра - це не просто зовнішній покрив тіла, а цілий орган, який виконує багато важливих функцій. Як і інші органи, у ньому можуть виникати різні патологічні процеси, зокрема автоімунні. Одним із таких аутоімунних захворювань шкіри є вітиліго.

Бліді ділянки містять менше пігменту меланіну (в нормі він створює природне забарвлення шкіри). Плями не сверблять і не болять, але викликають косметичний дефект і ускладнюють цим життя.

До кінця невідомо, чому виникає вітиліго. Найбільш ймовірними причинами цього стану вважають:

  • хронічні інфекції
  • стреси
  • збої у роботі щитовидної залози
  • часті сонячні опіки
  • неякісна косметика та побутова хімія для тіла (шампуні, мило тощо)
  • нестача вітамінів та мікроелементів

Чи можна вилікувати вітиліго

Лікар зазначив, що є різні методи боротьби з цією хворобою, які передбачають прийом вітамінів, косметичні засоби для шкіри та лазеротерапію.

Вітиліго найлегше вилікувати на ранній стадії, коли плям на тілі мало, і вони мають невеликі розміри. Якщо ви помітили зміну кольору шкіри, не втрачайте час і звертайтеся до лікаря.

Як ми раніше писали, лікарка назвала поширені хвороби шкіри, якими можна заразитися від інших.

Крім того, ми писали, що потрібно їсти, щоб поліпшити стан волосся, зір і уникнути стресу.

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