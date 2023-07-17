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Врач назвал причины "пятнистой болезни" кожи, и можно ли это вылечить

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Понедельник 17 июля 2023 14:13
Врач назвал причины "пятнистой болезни" кожи, и можно ли это вылечить Фото: Почему возникает витилиго (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Михаил Цюрак

Витилиго - это болезнь кожи, сопровождающаяся появлением на туловище, голове и конечностях бледных пятен, без шелушения или высыпания на коже.

Почему возникает такое явление на коже, рассказал семейный врач Михаил Цюрак в Instagram.

Почему возникает витилиго

Врач сообщил, что наша кожа – это не просто внешний покров тела, а целый орган, выполняющий много важных функций. Как и другие органы, в нем могут возникать разные патологические процессы, в частности, автоиммунные. Одним из таких аутоиммунных заболеваний кожи является витилиго.

Бледные участки содержат меньше пигмента меланина (в норме он создает естественную окраску кожи). Пятна не чешутся и не болят, но вызывают косметический дефект и осложняют этим жизнь.

До конца неизвестно, почему возникает витилиго. Наиболее вероятными причинами этого состояния считают:

  • хронические инфекции
  • стрессы
  • сбои в работе щитовидной железы
  • частые солнечные ожоги
  • некачественная косметика и бытовая химия для тела (шампуни, мыло и т.д.)
  • нехватка витаминов и микроэлементов

Можно ли вылечить витилиго

Доктор отметил, что есть различные методы борьбы с этой болезнью, которые предусматривают прием витаминов, косметические средства для кожи и лазеротерапию.

Витилиго легче всего вылечить на ранней стадии, когда пятен на теле мало, и они имеют небольшие размеры. Если вы заметили изменение цвета своей кожи, не теряйте время и обращайтесь к врачу.

Как мы ранее писали, врач назвала распространенные болезни кожи, которыми можно заразиться от других.

Кроме того, мы писали, что нужно есть, чтобы улучшить состояние волос, зрение и избежать стресса.

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