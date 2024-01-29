Лікар назвав причини делікатної проблеми, про яку багато пацієнтів мовчать

Причини нетримання сечі в дорослому віці

вагітність на пізніх термінах (зазвичай таке нетримання зникає після народження дитини);

хронічні захворювання статевих органів (у жінок - опущення матки, у чоловіків - аденома простати);

цукровий діабет;

травми та пухлини сечостатевої системи;

перенесені операції на сечовому міхурі;

неврологічні хвороби: хвороба Паркінсона, розсіяний склероз,інсульт;

старече слабоумство (деменція);

ожиріння.

Чи може виникати нетримання сечі в нормі?

Лікар пояснив, що нетримання в сечі в нормі можливо при чханні, сміху, підняття важких речей, присідання (і сечовий міхур в той час наповнений).

Проте якщо такі інциденти трапляються неодноразово, необхідно звертатися до лікаря!