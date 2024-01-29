RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Врач назвал причины деликатной проблемы, о которой многие пациенты молчат

Фото: Врач рассказал о причинах недержания мочи (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Недержание мочи - это состояние, когда происходит самопроизвольное выделение мочи. Чаще всего с такой щекотливой проблемой встречаются женщины из-за особенностей анатомии, но и мужчины тоже от нее страдают, особенно в преклонном возрасте.

О причинах этой проблемы рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Причины недержания мочи во взрослом возрасте

  • беременность на поздних сроках (обычно такое недержание исчезает после рождения ребенка);
  • хронические заболевания половых органов (у женщин - опущение матки, у мужчин - аденома простаты);
  • сахарный диабет;
  • травмы и опухоли мочеполовой системы;
  • перенесенные операции на мочевом пузыре;
  • неврологические болезни: болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт;
  • старческое слабоумие (деменция);
  • ожирение.

Может ли возникать недержание мочи в норме?

Врач объяснил, что недержание в моче в норме возможно при чихании, смехе, поднятии тяжелых вещей, приседаниях (и мочевой пузырь в то время наполнен).

Однако, если такие инциденты случаются неоднократно, необходимо обращаться к врачу!

 

Читайте РБК-Украина в Google News
лікарі