Врач назвал причины деликатной проблемы, о которой многие пациенты молчат

Недержание мочи - это состояние, когда происходит самопроизвольное выделение мочи. Чаще всего с такой щекотливой проблемой встречаются женщины из-за особенностей анатомии, но и мужчины тоже от нее страдают, особенно в преклонном возрасте.
О причинах этой проблемы рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.
Врач объяснил, что недержание в моче в норме возможно при чихании, смехе, поднятии тяжелых вещей, приседаниях (и мочевой пузырь в то время наполнен).
Однако, если такие инциденты случаются неоднократно, необходимо обращаться к врачу!
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