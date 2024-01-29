Лікар назвав причини делікатної проблеми, про яку багато пацієнтів мовчать
Фото: Лікар розказав про причини нетримання сечі (freepik.com)
Нетримання сечі - це стан, коли відбувається мимовільне виділення сечі. Найчастіше з такою делікатною проблемою зустрічаються жінки через особливості анатомії, але й чоловіки теж від неї страждають, особливо в похилому віці.
Про причини цієї проблеми, розказує РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сімейного лікаря Михайла Цюрака в Instagram.
Причини нетримання сечі в дорослому віці
- вагітність на пізніх термінах (зазвичай таке нетримання зникає після народження дитини);
- хронічні захворювання статевих органів (у жінок - опущення матки, у чоловіків - аденома простати);
- цукровий діабет;
- травми та пухлини сечостатевої системи;
- перенесені операції на сечовому міхурі;
- неврологічні хвороби: хвороба Паркінсона, розсіяний склероз,інсульт;
- старече слабоумство (деменція);
- ожиріння.
Чи може виникати нетримання сечі в нормі?
Лікар пояснив, що нетримання в сечі в нормі можливо при чханні, сміху, підняття важких речей, присідання (і сечовий міхур в той час наповнений).
Проте якщо такі інциденти трапляються неодноразово, необхідно звертатися до лікаря!
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