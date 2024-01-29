Врач назвал причины деликатной проблемы, о которой многие пациенты молчат

Недержание мочи - это состояние, когда происходит самопроизвольное выделение мочи. Чаще всего с такой щекотливой проблемой встречаются женщины из-за особенностей анатомии, но и мужчины тоже от нее страдают, особенно в преклонном возрасте.

О причинах этой проблемы рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.

Причины недержания мочи во взрослом возрасте

беременность на поздних сроках (обычно такое недержание исчезает после рождения ребенка);

хронические заболевания половых органов (у женщин - опущение матки, у мужчин - аденома простаты);

сахарный диабет;

травмы и опухоли мочеполовой системы;

перенесенные операции на мочевом пузыре;

неврологические болезни: болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт;

старческое слабоумие (деменция);

ожирение.

Может ли возникать недержание мочи в норме?

Врач объяснил, что недержание в моче в норме возможно при чихании, смехе, поднятии тяжелых вещей, приседаниях (и мочевой пузырь в то время наполнен).

Однако, если такие инциденты случаются неоднократно, необходимо обращаться к врачу!