Врач назвал причины деликатной проблемы, о которой многие пациенты молчат
Недержание мочи - это состояние, когда происходит самопроизвольное выделение мочи. Чаще всего с такой щекотливой проблемой встречаются женщины из-за особенностей анатомии, но и мужчины тоже от нее страдают, особенно в преклонном возрасте.
О причинах этой проблемы рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на семейного врача Михаила Цюрака в Instagram.
Причины недержания мочи во взрослом возрасте
- беременность на поздних сроках (обычно такое недержание исчезает после рождения ребенка);
- хронические заболевания половых органов (у женщин - опущение матки, у мужчин - аденома простаты);
- сахарный диабет;
- травмы и опухоли мочеполовой системы;
- перенесенные операции на мочевом пузыре;
- неврологические болезни: болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, инсульт;
- старческое слабоумие (деменция);
- ожирение.
Может ли возникать недержание мочи в норме?
Врач объяснил, что недержание в моче в норме возможно при чихании, смехе, поднятии тяжелых вещей, приседаниях (и мочевой пузырь в то время наполнен).
Однако, если такие инциденты случаются неоднократно, необходимо обращаться к врачу!
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