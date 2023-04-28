Лікар назвав популярні "фуфломінцини", які українці вважають безпечними та натуральними

Багато українців вважають, що ліки на травах є абсолютно безпечними та ефективними. Але це зовсім не так. Фітопрепарати не мають доведеної ефективності в медицині.

Чому ліки на травах не працюють

Справа в тому, що чомусь ліки на травах в українців вважаються безпечними та натуральними!

"Дивіться, якщо б ви назбирали самостійно трави в полі і заварили собі чай, то це було б натуральне, ефективність хто знає, але натурально точно! Але ті трави, які є в аптеці, вони також "заправлені" купою незрозумілих речовин, консервантів ы тому подібне! Ніхто точно не знає, яка там кількість трав, їх концентрація тощо і яка потрібна, щоб був якийсь ефект", - повідомив лікар.

Медик ще раз нагадав, що немає доказових досліджень, що фітопрепарати є ефективними для лікування тієї чи іншої недуги.

Наголошується, що ефективність фітопрепаратів на рівні плацебо 20%.

Чим небезпечні фітопрепарати під час тривожних розладів?

Наприклад, персен, гомеопатія та Транквілар (Алаптол, Мебікар) не призначаються при тривожних розладах.

"Вже неодноразово повторював, що при цих розладах має бути лікування доказовими препаратами (антидепресантами) та/або КПТ психотерапія. При тривожному розладі формується захисна поведінка, тобто ви полегшуєте собі стан фуфломіцинами, тобто ви думаєте, що вони вам допомагають, заспокоюєтеся, тимчасово стан покращується, але в перспективі лише все прогресує", - написав Скрипник.