ua ru
Пт, 28 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар назвав популярні "фуфломінцини", які українці вважають безпечними та натуральними

Новость на русском →
П'ятниця 28 квітня 2023 10:01
Лікар назвав популярні "фуфломінцини", які українці вважають безпечними та натуральними Фото: Ліки на травах є фуфломіцинами (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Багато українців вважають, що ліки на травах є абсолютно безпечними та ефективними. Але це зовсім не так. Фітопрепарати не мають доведеної ефективності в медицині.

Про популярні фуфломіцини, яким довіряють українці, повідомив у Instagram лікар невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник.

Чому ліки на травах не працюють

Справа в тому, що чомусь ліки на травах в українців вважаються безпечними та натуральними!

"Дивіться, якщо б ви назбирали самостійно трави в полі і заварили собі чай, то це було б натуральне, ефективність хто знає, але натурально точно! Але ті трави, які є в аптеці, вони також "заправлені" купою незрозумілих речовин, консервантів ы тому подібне! Ніхто точно не знає, яка там кількість трав, їх концентрація тощо і яка потрібна, щоб був якийсь ефект", - повідомив лікар.

Медик ще раз нагадав, що немає доказових досліджень, що фітопрепарати є ефективними для лікування тієї чи іншої недуги.

Наголошується, що ефективність фітопрепаратів на рівні плацебо 20%.

Чим небезпечні фітопрепарати під час тривожних розладів?

Наприклад, персен, гомеопатія та Транквілар (Алаптол, Мебікар) не призначаються при тривожних розладах.

"Вже неодноразово повторював, що при цих розладах має бути лікування доказовими препаратами (антидепресантами) та/або КПТ психотерапія. При тривожному розладі формується захисна поведінка, тобто ви полегшуєте собі стан фуфломіцинами, тобто ви думаєте, що вони вам допомагають, заспокоюєтеся, тимчасово стан покращується, але в перспективі лише все прогресує", - написав Скрипник.

Нагадаємо, що лікар назвав популярний препарат від серця, що взагалі не працює.

Також читайте, що названі ліки у гінекології, які зовсім не працюють.

Читайте РБК-Україна в Google News
препарати лекарства