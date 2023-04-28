Врач назвал популярные "фуфломинцины", которые украинцы считают безопасными и натуральными

Многие украинцы считают, что лекарства на травах абсолютно безопасны и эффективны. Но это совсем не так. У фитопрепаратов нет доказанной эффективности в медицине.

Почему лекарства на травах не работают

Дело в том, что почему-то лекарства на травах у украинцев считаются безопасныи и натуральным!

"Смотрите, чтобы вы насобирали самостоятельно травки в поле и заварили себе чай, то это было бы натуральное, эффективность кто знает, но натурально точно! Но те травы, которые есть в аптеке, они также "заправлены" кучей непонятных веществ, консервантов и тому подобное! Никто толком не знаю какое там количество трав, их концентрация и т.д. и какое нужно чтобы был какой-то эффект", - сообщил врач.

Медик еще раз напомнил, что нет доказательных исследований, что фитопрепараты являются эффективными для лечения того или иного недуга.

Отмечается, что эффективность фитопрепаратов на уровне плацебо 20%.

Чем опасны фитопрепараты при тревожных расстройствах?

Например, персен, гомеопатия и Транквилар (Алаптол, Мебикар) не назначаются при тревожных расстройствах.

"Уже неоднократно повторял, что при этих расстройствах должно быть лечение доказательными препаратами (антидепрессантами) и/или КПТ психотерапия. При тревожном расстройстве формируется защитное поведение, то есть вы облегчаете себе состояние фуфломицинами, то есть вы думаете, что они вам помогают, успокаиваетесь, временно состояние улучшается, но в перспективе только все прогрессирует", - написал Скрыпник.