Лікар назвав п'ять частин тіла, які ми недостатньо миємо

Які частини тіла люди не миють ретельно

Медик зазначила, що є п'ять частин тіла, які часто не беруться до уваги, коли справа доходить до гігієнічних процедур.

Які місця люди забувають мити:

Пупок

Місце за вухами

Під нігтями

Ноги

Між пальцями ніг

Звертаючись до своїх більш ніж 160 000 підписників, лікарка сказала звернути увагу на гігієну цих ділянок тіла.

"Багато хто зовсім не миє пупок. Друзі, це огидно! - сказала вона.

За її словами, область над вухами люди взагалі ігнорують, а вона дуже забруднюється.

До речі, підписники сімейного лікаря обурилися на її відео. Вони написали, що всім відомо, що ці місця треба мити.