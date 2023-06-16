Лікар назвав неочікуваний щоденний фактор, який заважає вам схуднути

У боротьбі із зайвою вагою важливо враховувати всі супутні фактори, які можуть впливати на цей процес. Якщо спеціалісти беруть такого пацієнта на супровід, то дізнаються найдрібніші деталі способу життя.

Лікар назвав один незначний, проте популярний фактор, який заважає скинути вагу. Про це пише видання Mirror .

Перегляньте щоденні звички

Експерт переконаний, що багато хто не замислюється про щоденні напої, які вживає. А насправді саме це може стати причиною сповільненої втрати ваги.

Такі напої як кава, фруктовий сік та алкоголь найгірше підходять для схуднення, оскільки можуть містити величезну кількість калорій. Натомість ситості вони взагалі не подарують.

"Якщо ви добре харчуєтеся, займаєтеся спортом і дотримуєтеся здорового способу життя, але вага все ще росте, можливо, для цього є вагома причина. Каву, алкоголь і фруктові соки слід враховувати у споживанні калорій під час плану схуднення", - зазначає лікар.

Скільки калорій містить чашка кави

Кава без добавок – всього 1-2 ккал на 100 мл

– всього 1-2 ккал на 100 мл Капучино - без добавок близько 90 ккал на 100 мл

- без добавок близько 90 ккал на 100 мл Лате - від 89 до 220 ккал на 100 мл

- від 89 до 220 ккал на 100 мл Мокачино - близько 290 ккал на 100 мл

- близько 290 ккал на 100 мл Фрапучино - близько 300-400 ккал на 100 мл

- близько 300-400 ккал на 100 мл Глясе - близько 125 ккал на 100 мл

- близько 125 ккал на 100 мл Розчинна кава - близько 14-17,5 ккал на 200-250 мл

- близько 14-17,5 ккал на 200-250 мл Кава 3 в 1 - близько 70 ккал

Залежно від добавок у вашому напої (кількість цукру, жирність вершків, сиропи, згущене молоко тощо) калорійність зростає.

Таким чином випиваючи щодня чашка лате з цукром і вершками, за тиждень ви можете спожити на 1 330 калорій більше, ніж вам насправді потрібно. Саме це не дає вам ефективно позбуватися зайвої ваги.

Тобто потрібно відмовитися від кави?

Абсолютно ні, проте ви можете оптимізувати її вживання. Просто замініть висококалорійні напої на звичайну чорну каву або простий трав'яний чай.

Якщо ж без молока чи цукру кава вам не смакує, додайте їх до напою, але обов'язково врахуйте кількість калорій до свого раціону.