Врач назвал неожиданный ежедневный фактор, мешающий вам похудеть

В борьбе с лишним весом важно учитывать все сопутствующие факторы, которые могут влиять на этот процесс. Если специалисты берут такого пациента на сопровождение, узнают мельчайшие детали образа жизни.

Врач назвал один незначительный, но популярный фактор, мешающий сбросить вес. Об этом пишет издание Mirror .

Пересмотрите ежедневные привычки

Эксперт убежден, что многие не задумываются о ежедневных напитках, которые употребляют. А на самом деле это может стать причиной замедленной потери веса.

Такие напитки как кофе, фруктовый сок и алкоголь хуже всего подходят для похудения, поскольку могут содержать огромное количество калорий. В то время как сытости они вообще не подарят.

"Если вы хорошо питаетесь, занимаетесь спортом и соблюдаете здоровый образ жизни, но вес все еще растет, возможно, для этого есть веская причина. Кофе, алкоголь и фруктовые соки следует учитывать в потреблении калорий во время плана похудения", - отмечает врач.

Сколько калорий содержит чашку кофе

Кофе без добавок - всего 1-2 ккал на 100 мл

- всего 1-2 ккал на 100 мл Капучино - без добавок около 90 ккал на 100 мл

- без добавок около 90 ккал на 100 мл Латте - от 89 до 220 ккал на 100 мл

- от 89 до 220 ккал на 100 мл Мокаччино - около 290 ккал на 100 мл

- около 290 ккал на 100 мл Фрапуччино - около 300-400 ккал на 100 мл

- около 300-400 ккал на 100 мл Глясе - около 125 ккал на 100 мл

- около 125 ккал на 100 мл Растворимый кофе - около 14-17,5 ккал на 200-250 мл

- около 14-17,5 ккал на 200-250 мл Кофе 3 в 1 - около 70 ккал

В зависимости от добавок в вашем напитке (количество сахара, жирность сливок, сиропы, сгущенка и т.д.) калорийность растет.

Таким образом, выпивая ежедневно чашку с сахаром и сливками, за неделю вы можете употребить на 1 330 калорий больше, чем вам на самом деле нужно. Именно это не дает вам эффективно избавляться от лишнего веса.

То есть, нужно отказаться от кофе?

Совершенно нет, однако вы можете оптимизировать его употребление. Просто замените высококалорийные напитки на обычный черный кофе или простой травяной чай.

Если же без молока или сахара кофе вам не нравится, добавьте их к напитку, но обязательно учтите количество калорий в своем рационе.