Лікар назвав "найшвидший" спосіб позбутися жиру на животі

Як швидко позбутися жиру на животі

Приступити до плану схуднення не завжди легко. Ви можете мати дисципліну та силу волі, але результатів просто не буде, пояснив доктор Ерік Берг.

Ось які 5 кроків для досягнення мети пропонує лікар Берг.

Кето дієта

Доктор Берг рекомендує застосовувати популярну кето-дієту, яка являє собою режим з низьким вмістом вуглеводів і високим вмістом жиру, пов’язаний із втратою ваги та іншими перевагами для здоров’я.

Однак замість жирної їжі лікар порекомендував зосередитися на білках.

Уникайте олій від насіння

Хоча ви, швидше за все, збільшите кількість жирів, які споживаєте під час кетогенного режиму, доктор Берг попередив, що є деякі жири, яких вам слід уникати. Він пояснив, що підвищення вмісту омега-6 жирних кислот, які містяться в кукурудзяній, соєвій, бавовняній олії, ріпаковій олії, сафлоровій олії та соняшниковій олії, відповідає зростанню ожиріння.

За його словами, споживання цих олій призведе до збільшення ваги більше, ніж цукор. Тому він рекомендував уникати цих "дуже запальних масел", якщо ви хочете схуднути.

Їжте один великий салат щодня

Наповнений калієм, магнієм, фолієвою кислотою, вітаміном С і фітонутрієнтами, салат повинен бути частиною вашого щоденного меню, коли ви намагаєтеся прибрати жир на животі.

Періодичне голодування

Щоб потрапити стан кетозу, кетогенна дієта не спрацює сама по собі. Також потрібно робити періодичне голодування, пояснив лікар. Хоча існує багато різних підходів до цієї популярної дієти, доктор Берг рекомендує харчуватися один раз на день.

"Це дасть вам 23 години голодування, тож це не тільки дуже сильно змусить ваше тіло працювати з жиром цілий день, але ви матимете так багато інших переваг — покращення когнітивних функцій, зміни настрою, зменшення запалення", - сказав він.

Тренування

Остання частина головоломки — це, як не дивно, фізичні вправи. Доктор Берг порадив вибрати поєднання ходьби та високоінтенсивних інтервальних тренувань.