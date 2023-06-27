Лікар назвав чотири продукти, які є "основними винуватцями" інсульту

Інсульт є дуже небезпечним порушенням мозкового кровообігу. Неправильне харчування може спричинити ризики його виникнення.

Доктор Джонатан Зінгер назвав чотири основні продукти, які можуть провокувати інсульт, пише Express.

Які продукти можуть провокувати ризик інсульту

Оброблене м'ясо

Масло

Печиво

Смажена їжа

Оскільки більшість інсультів пов'язані з накопиченням жирових бляшок (атером) в артеріях, які забезпечують ваш мозок, продукти, які сприяють цьому, збільшують ризик.

"Насичені жири та трансжири є основними винуватцями і включають такі продукти, як перероблене м'ясо (наприклад, ковбаси та гамбургери), олію, печиво та смажені продукти, і це лише деякі з них", - зазначив медик.

Однак є й інші продукти, які можуть підвищити ризик.

Підвищений кров'яний тиск також викликає утворення атером, тому високе споживання солі (наприклад, що містяться в чіпсах і беконі) збільшує ризик виникнення хвороб.

Високе споживання цукру (наприклад, газованих напоїв) є ще одним ключовим фактором ризику інсульту, частково через його зв'язок із збільшенням ваги та діабетом 2 типу, який викликає пошкодження та запалення артерій.

Деякі продукти можуть мати протилежний ефект та знизити ймовірність інсульту. Це овочі та фрукти.

Симптоми інсульту

Обличчя людини може скривитися на один бік, людина не може посміхатися, перекошений рот чи око

Людина з підозрою на інсульт може бути не в змозі підняти обидві руки і утримувати їх у такому положенні через слабкість або оніміння однієї руки.

Мова може бути невиразною чи спотвореною, або людина взагалі не може говорити, незважаючи на те, що не спить

Терміново зверніться до лікаря, якщо виявили хоча б один із зазначених симптомів!