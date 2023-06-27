Врач назвал четыре продукта, которые являются "основными виновниками" инсульта

Инсульт является очень опасным нарушением мозгового кровообращения. Неправильное питание может провоцировать риски его возникновения.

Доктор Джонатан Зингер назвал четыре основных продукта, которые могут провоцировать инсульт, пишет Express.

Какие продукты могут провоцировать риск инсульта

Обработанное мясо

Масло

Печенье

Жареная еда

Поскольку большинство инсультов связаны с накоплением жировых бляшек (атером) в артериях, снабжающих ваш мозг, продукты, которые способствуют этому, увеличивают риск.

"Насыщенные жиры и трансжиры являются основными виновниками и включают такие продукты, как переработанное мясо (например, колбасы и гамбургеры), масло, печенье и жареные продукты, и это лишь некоторые из них", - отметил медик.

Однако есть и другие продукты, которые также могут повысить риск.

Повышенное кровяное давление также вызывает образование атером, и поэтому высокое потребление соли (например, содержащихся в чипсах и беконе) увеличивает риск возникновения болезней.

Высокое потребление сахара (например, газированных напитков) является еще одним ключевым фактором риска инсульта, отчасти из-за его связи с увеличением веса и диабетом 2 типа, который вызывает повреждение и воспаление артерий.

Некоторые продукты могут иметь противоположный эффект и снизить вероятность инсульта. Это овощи и фрукты.

Симптомы инсульта

Лицо человека может скривиться на одну сторону, человек не может улыбаться, перекошен рот или глаз

Человек с подозрением на инсульт может быть не в состоянии поднять обе руки и удерживать их в таком положении из-за слабости или онемения одной руки.

Речь может быть невнятной или искаженной, или человек вообще не может говорить, несмотря на то, что не спит

Срочно обратитесь к врачу, если обнаружили хотя бы один из указанных симптомов!

