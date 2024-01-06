Лікар назвав чотири ознаки того, що у вас може бути дефіцит важливого мінералу

Лікар загальної практики Кішан Вітлані розповів, які ознаки можуть свідчити про дефіцит важливого мінералу в організмі. Йдеться про магній, який дуже важливий для людини.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Daily Express.
"Більшість людей не знають про ключові мінерали, якими ми повинні запастися протягом холодних місяців. Одним із найважливіших із цих мінералів є магній, який часто називають "чудодійним" мінералом. Магній - це мінерал, необхідний для здоров’я м’язів, нервів, кісток і рівня цукру в крові", - пояснив лікар.
За його словами, якщо людина не буде отримувати достатньо магнію, у неї можуть початися проблеми. Зросте ризик розвитку діабету, серце може почати погано працювати, а це призводить до інсультів. Окрім цього, дефіцит магнію призводить до остеопорозу.
Для чого потрібен магній (фото: freepik.com)
Лікар заявив, що дефіцит магнію може проявлятися як одним чи двома симптомами, так і декількома одразу. Основні ознаки такі:
Перш за все потрібно йти до лікаря. Не слід займатися самолікуванням. Усі ознаки дефіциту не можуть стати приводом для початку лікування без консультації за спеціалістом.
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