Лікар назвав чотири ознаки того, що у вас може бути дефіцит важливого мінералу

Чому дефіцит магнію небезпечний

"Більшість людей не знають про ключові мінерали, якими ми повинні запастися протягом холодних місяців. Одним із найважливіших із цих мінералів є магній, який часто називають "чудодійним" мінералом. Магній - це мінерал, необхідний для здоров’я м’язів, нервів, кісток і рівня цукру в крові", - пояснив лікар.

За його словами, якщо людина не буде отримувати достатньо магнію, у неї можуть початися проблеми. Зросте ризик розвитку діабету, серце може почати погано працювати, а це призводить до інсультів. Окрім цього, дефіцит магнію призводить до остеопорозу.

Для чого потрібен магній (фото: freepik.com)

Як розпізнати дефіцит магнію

Лікар заявив, що дефіцит магнію може проявлятися як одним чи двома симптомами, так і декількома одразу. Основні ознаки такі:

втрата апетиту - це може свідчити не тільки про дефіцит мінералів, а й про інші проблеми (хвороби, стрес, реакція на ліки). Але якщо у вас з'явилася нудота або навіть блювання - варто звернутися до лікаря

судоми і посмикування у м'язах - це одна з найпоширеніших ознак дефіциту магнію, у найгіршому випадку можуть початися навіть конвульсії

слабкість та швидка втомлюваність - нестача магнію впливає на роботу нервової системи, а тому якщо організм починає давати такі тривожні сигнали - варто проконсультуватися зі спеціалістом

проблеми з психічним здоров'ям - за словами лікаря, зменшення емоційності, депресія або інші хвороби можуть свідчити про дефіцит мінералу.

Що робити, якщо вам не вистачає магнію

Перш за все потрібно йти до лікаря. Не слід займатися самолікуванням. Усі ознаки дефіциту не можуть стати приводом для початку лікування без консультації за спеціалістом.