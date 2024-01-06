Врач назвал четыре признака того, что у вас может быть дефицит важного минерала

Врач общей практики Кишан Витлани рассказал, какие признаки могут свидетельствовать о дефиците важного минерала в организме. Речь идет о магнии, который очень важен для человека.
Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Express.
"Большинство людей не знают о ключевых минералах, которыми мы должны запастись в течение холодных месяцев. Одним из важнейших из этих минералов является магний, который часто называют "чудодейственным" минералом. Магний - это минерал, необходимый для здоровья мышц, нервов, костей и уровня сахара в крови", - объяснил врач.
По его словам, если человек не будет получать достаточно магния, у него могут начаться проблемы. Возрастет риск развития диабета, сердце может начать плохо работать, а это приводит к инсультам. Кроме того, дефицит магния приводит к остеопорозу.
Для чего нужен магний (фото: freepik.com)
Врач заявил, что дефицит магния может проявляться как одним или двумя симптомами, так и несколькими сразу. Основные признаки таковы:
Прежде всего, нужно идти к врачу. Не следует заниматься самолечением. Все признаки дефицита не могут стать поводом к началу лечения без консультации по специалисту.
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