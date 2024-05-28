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Лікар назвав 7 додаткових щеплень, які по можливості варто зробити дітям

Вівторок 28 травня 2024 13:05
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Лікар назвав 7 додаткових щеплень, які по можливості варто зробити дітям Фото: Які додаткові щеплення треба зробити дітям (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Експерт: Дмитро Муштин

В Україні існують ряд обов'язкових щеплень, які робляться по календарю. Але є ще додаткові, які вбережуть дитину від важких хвороб.

Які щеплення треба зробити, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис педіатра Дмитра Муштина в Instagram.

Додаткові щеплення для дітей, які варто зробити

Ротавірусна інфекція

Ротарікс (Ротатек) - це вакцина для профілактики ротавірусного гастроентериту. Застосування вакцинації проти ротавірусу знижує частоту випадків госпіталізації та смертність від діареї серед дітей віком до 5 років.

Пневмококова інфекція

Синфлорикс, Превенар13 - вакцини для профілактики пневмококової інфекції, включаючи сепсис, менінгіт, пневмонію та гострий середній отит.

Менінгокова інфекція

Менактра, Німенрикс, Бексеро - це вакцини для профілактики менінгококової інфекції, яка в свою чергу, може викликати важкі захворювання: менінгіт, сепсис та отит.

Вірус папіломи людини

Гардасіл, Церварікс - вакцини для профілактики передракових генітальних уражень (шийки матки, вульви і піхви) і раку шийки матки та анального отвору, генітальних кондило, обумовлених злоякісними типами вірусу папіломи людини, робляться у віці з 9 років.

Гепатит

Хаврикс 720 - вакцина для профілактики гепатиту А (хвороби Боткіна). Твінрикс - вакцина для профілактики гепатиту А+B.

Вітряна віспа

Варілрикс - вакцина призначається з метою профілактики вітряної віспи.

Грип

Ваксігрип, Джисіфлю - вакцина для профілактики грипу, з 6 місяців. Дітям - одна доза, рекомендовано щорічна ревакцинація. Дітям віком до 9 років, які раніше ніколи не вакцинувалися від грипу, другу дозу вакцини потрібно ввести після першої з інтервалом щонайменше 4 тижні.

Раніше ми розповідали про те, які щеплення має отримати дитина в пологовому.

Читайте також про те, як підготувати дитину до щеплення без стресу.

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