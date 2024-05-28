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Врач назвал 7 дополнительных прививок, которые по возможности следует сделать детям

Вторник 28 мая 2024 13:05
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Врач назвал 7 дополнительных прививок, которые по возможности следует сделать детям Фото: Какие дополнительные прививки нужно сделать детям (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова
Эксперт: Дмитрий Муштин

В Украине существует ряд обязательных прививок, которые делаются по календарю. Но есть еще дополнительные, которые уберегут ребенка от тяжелых заболеваний.

Какие прививки нужно сделать, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост педиатра Дмитрия Муштина в Instagram.

Дополнительные прививки для детей, которые следует сделать

Ротавирусная инфекция

Ротарикс (Ротатек) - это вакцина для профилактики ротавирусного гастроэнтерита. Применение вакцинации против ротавируса снижает частоту случаев госпитализации и смертность от диареи среди детей младше 5 лет.

Пневмококковая инфекция

Синфлорикс, Превенар13 - вакцины для профилактики пневмококковой инфекции, включая сепсис, менингит, пневмонию и острый средний отит.

Менингоковая инфекция

Менактра, Нименрикс, Бексеро - это вакцины для профилактики менингококковой инфекции, которая в свою очередь может вызвать тяжелые заболевания: менингит, сепсис и отит.

Вирус папилломы человека

Гардасил, Церварикс - вакцины для профилактики предраковых генитальных поражений (шейки матки, вульвы и влагалища) и рака шейки матки и анального отверстия, генитальных кондилов, обусловленных злокачественными типами вируса папилломы человека, делаются в возрасте с 9 лет.

Гепатит

Хаврикс 720 - вакцина для профилактики гепатита А (болезни Боткина). Твинрикс - вакцина для профилактики гепатита А+B.

Ветряная оспа

Варилрикс - вакцина назначается с целью профилактики ветряной оспы.

Грипп

Ваксигрипп, Джисифлю - вакцина для профилактики гриппа, с 6 месяцев. Детям - одна доза, рекомендована ежегодная ревакцинация. Детям младше 9 лет, которые раньше никогда не вакцинировались от гриппа, вторую дозу вакцины нужно ввести после первой с интервалом не менее 4 недель.

Ранее мы рассказывали о том, какие прививки должен получить ребенок в роддоме.

Читайте также о том, как подготовить ребенка к прививке без стресса.

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