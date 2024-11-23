Лікар назвала заборонені продукти для вагітних, про які ви могли не здогадуватися

Що не варто їсти вагітним

Всі знають про очевидні обмеження у харчуванні під час вагітності: нікотин, алкоголь, сиру рибу, м’ясо, сирі яйця, непастеризоване молоко та рибу з високим вмістом ртуті. Але є й інші продукти, про які ви могли навіть не підозрювати!

Соки-фреші

Хочете склянку свіжовичавленого соку? Зачекайте. Непастеризовані соки можуть містити бактерії, такі як сальмонела, що становить загрозу для здоров’я матері та плоду.

Трав’яні чаї

Чаї на основі трав здаються корисними, але їх вплив на вагітність недостатньо вивчений. Деякі трави можуть мати небажаний ефект, тому краще не ризикувати.

Мікрогрін

Ці маленькі паростки виглядають корисно, але насправді є ідеальним середовищем для розмноження сальмонели. Проблема в тому, що навіть ретельне миття не гарантує їхньої безпеки.

Немиті фрукти та овочі

Звичайно, це джерело вітамінів, але поверхня немитих продуктів може бути заражена бактеріями та паразитами, такими як токсоплазма, кишкова паличка або лістерія. Завжди ретельно мийте або очищайте їх перед вживанням.

Субпродукти

Печінка, серце та інші субпродукти - це джерело корисних речовин, але в них може міститися надмірна кількість вітаміну А, який у великих дозах шкідливий для плоду. Обмежте їх вживання до разу на тиждень у невеликих порціях.

Пам’ятайте: здорове харчування - це не тільки про те, що корисно, але й про те, що безпечно для вас і вашої майбутньої дитини. Завжди консультуйтеся з лікарем перед внесенням змін у раціон!