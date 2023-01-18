Лікар назвала три засоби народної медицини, які є вкрай небезпечними. Ви теж їх застосовуєте

Чи корисні народні методи лікування

"У багатьох на підкірці закарбована інформація, що народні методи не мають жодних побічних ефектів, а ліки - це суто фармбізнес. Отож, хочу Вам нагадати про декілька народних методів, які не на жарт можуть нашкодити здоров’ю", - пише експертка.

Белінська радить перед застосуванням трав чи інших засобів нетрадиційної медицини оцінити усі ризики.

"Якщо лікування народними засобами вам здається не затратним фінансово і без побічних ефектів, пошукайте інформацію не тільки про випадки зцілення, а й про можливі ускладнення. І зараз це не про алергічні ускладнення. Хоча їх трапляється дуже багато на фоні застосування рослинних засобів", - пояснює лікар.

Сода

Коли люди намагаються полікувати печію содою і випивають цей "цілющий" напій, відбувається хімічна реакція. Тобто утворюється вуглекислий газ. Він своєю чергою розпирає шлунок і відносна недостатність нижнього стравохідного сфінктера збільшується - закидається ще більше вмісту шлунку у стравохід.

А внаслідок розтягнення стінок шлунку, парієтальні клітини продукують ще більше кислоти. У результаті через певний час утворюється ерозивно-виразкове ураження шлунку і знову печія.

Звіробій

Ця рослина славиться своїми протизапальним, відновлювальним, протимікробним, жовчогінним та заспокійливим ефектом.

Звіробій містить у собі близько 12 біологічно активних складників. У його складі є ретинол. Його не багато, але питання у якій кількості ви будете його вживати. Вагітним його взагалі не можна, бо він має токсичний ефект на плід. Жінкам на грудному вигодовуванні теж засоби з ретинолом не рекомендують.

Приймаючи засоби з ретинолом, слід моніторити печінкові проби, бо ця речовина має гепатоксичний ефект. А якщо ще й п'єте настоянку на спирту, це взагалі "подарунок" для печінки.

Результати одного дослідження показали, що звіробій може бути ефективним у лікуванні легкої та середньо-тяжкої депресії. Однак добавка взаємодіє з багатьма ліками й може викликати серйозні побічні ефекти. А саме:

Збудження і тривога

Запаморочення

Діарея, закреп, дискомфорт у шлунку

сухість у роті

втома, безсоння, головний біль

Підвищена чутливість до сонячного світла

Перекис водню

"Мабуть, тільки лінивий не чув про рекомендації професора народної медицини Неумивакіна - він радив вживати перекис водню та соду по декілька разів на день. Стверджував, що таке лікування сприяє позбавленню від безлічі важких і небезпечних захворювань, зупиняє їх розвиток і дозволяє відновити усі сили й системи", - говорить лікар.

При цьому Белінська додає, що професор та його послідовники не згадували про те, що розкладаючись в організмі, перекис водню виділяє вільний кисень, який на думку прихильників нетрадиційного лікування, одразу поглинається клітинами.

"Насправді він є потужним радикалом, який сильно пошкоджує клітини, що призводить до їх руйнування. А ще може стати причиною хімічного опіку стравоходу та шлунку, набряку легень, інсульту, інфаркту міокарда тощо", - застерігає Белінська.