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Лікар розповіла, які сумки варто брати в пологовий та що в них покласти

Як скласти сумки в пологовий (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

При настанні третього триместру майбутнім мамам слід готуватися до пологів та зібрати необхідні речі. Варто знати, які сумки в пологовий обрати, щоб вони були зручними та місткими.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.

Що варто знати

За словами лікаря, самі сумки мають бути прозорими, їх має бути 4. Список зі всім необхідним вагітна отримає у лікаря, де стоїть на обліку.

"Проти готових наборів нічого не маю проти, але мені це не підходить, бо знаю, що конкретно мені потрібно", - додала медик.

Сумки краще зібрати заздалегідь, десь з 30-32 тижня вагітності. Варто показати партнеру, що де лежить, щоб було зручно все знайти на пологах.

Які речі взяти у пологовий

Документи потрібно покласти зверху, щоб був легкий доступ:

  • обмінну карту
  • паспорт, реєстрацію за місцем прописки (для ID-картки) - оригінал та копію
  • ідентифікаційний код - оригінал та копію
  • декларацію з сімейним лікарем - копію
  • свідоцтво про шлюб - копію

Речі для мами у пологову залу:

  • 2 комплекти постільної білизни (плюс ковдра)
  • сорочка для пологів
  • капці, які можна мити
  • шкарпетки
  • негазовану воду  
  • засоби особистої гігієни  
  • бальзам для губ

Можливо знадобляться компресійні панчохи, але це за призначенням лікаря.

Малюку у пологову залу необхідно взяти:

  • дитячий крем  
  • підгузки  
  • вологі дитячі серветки
  • ватні палички 
  • ватні диски  
  • 2 шапочки
  • шкарпетки - 2 пари
  • боді 
  • 5 пелюшок  
  • ковдра

Додатково лікар радить взяти:

  • портативне біде
  • одноразові рушники для тіла

Варто додати, що у першу чергу слід проаналізувати погодні умови на момент виписки новонародженого з пологового будинку. Новонароджені ще не володіють жировим прошарком, через що у них слабка терморегуляція та пристосовність до зміни температури ще мала. Через те, що немовля може часто мерзнути, список в пологовому будинку для малюка повинен включити теплі речі.


 

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