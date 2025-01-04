Лікар розповіла, які сумки варто брати в пологовий та що в них покласти

При настанні третього триместру майбутнім мамам слід готуватися до пологів та зібрати необхідні речі. Варто знати, які сумки в пологовий обрати, щоб вони були зручними та місткими.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
За словами лікаря, самі сумки мають бути прозорими, їх має бути 4. Список зі всім необхідним вагітна отримає у лікаря, де стоїть на обліку.
"Проти готових наборів нічого не маю проти, але мені це не підходить, бо знаю, що конкретно мені потрібно", - додала медик.
Сумки краще зібрати заздалегідь, десь з 30-32 тижня вагітності. Варто показати партнеру, що де лежить, щоб було зручно все знайти на пологах.
Документи потрібно покласти зверху, щоб був легкий доступ:
Речі для мами у пологову залу:
Можливо знадобляться компресійні панчохи, але це за призначенням лікаря.
Малюку у пологову залу необхідно взяти:
Додатково лікар радить взяти:
Варто додати, що у першу чергу слід проаналізувати погодні умови на момент виписки новонародженого з пологового будинку. Новонароджені ще не володіють жировим прошарком, через що у них слабка терморегуляція та пристосовність до зміни температури ще мала. Через те, що немовля може часто мерзнути, список в пологовому будинку для малюка повинен включити теплі речі.
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