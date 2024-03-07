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Лікар назвала симптоми менінгіту B та розказала, як можна заразитися

Фото: Які сипптоми менінгіту B (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Менінгококова хвороба групи B (також відома як менінгіт B) - це рідкісне, але серйозне захворювання, яке викликається бактеріальною інфекцією оболонок головного та спинного мозку.

Які симптоми хвороби, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дарину Власенко в Instagram.

Що треба знати про менінгіт

Це також може викликати серйозне зараження крові, яке називається менінгококовою септицемією. Менінгіт і сепсис, спричинені бактеріями менінгококової групи B, можуть вражати людей будь-якого віку, але найчастіше зустрічаються у немовлят і маленьких дітей.

Наприклад, статистика у Канаді: У період з 2012 по 2019 рік менінгіт B став причиною приблизно половини (49,5%) усіх випадків інвазивної менінгококової інфекції (ІМЗ) і більшості смертей (52%).

Захворюваність на менінгіт B була найвищою серед немовлят віком до 1 року. У немовлят і дітей молодшого віку (≤4 років) 73% випадків ІМД були пов’язані з серогрупою B.

Менінгіт В може вразити здорових людей раптово, швидко прогресувати та потенційно смертельний, іноді протягом 24 годин.

1 з 5 тих, хто виживе, матиме довгострокові наслідки, включаючи пошкодження мозку, втрату слуху та кінцівок.

1 з 10 людей, інфікованих менінгітом В, може померти, іноді протягом 24 годин.

Особа, інфікована менінгококовою бактерією, може поширювати хворобу до 7 днів до прояву симптомів менінгококової інфекції.

1 з 10 підлітків є носіями бактерії, зазвичай без симптомів, і можуть поширювати її протягом 6 місяців.

Зазвичай зима та весна були сезонами піку менінгококової інфекції, однак випадки захворювання можуть виникати цілий рік.

Як можна заразитися менінгітом 

Бактерії, що викликають менінгіт В, живуть у носі та горлі та можуть передаватися через тісний контакт, наприклад під час кашлю, поцілунку чи чхання.

Певна повсякденна поведінка може збільшити ризик захворювання на менінгіт В, особливо для підлітків і молодих людей, зокрема:

  • Проживання в тісних приміщеннях
  • Спільне використання напоїв, столового посуду та пристроїв для куріння
  • Кашель і чхання
  • Поцілунки

Симптоми менінгіту B

Початкові симптоми можуть бути незрозумілими та схожими на симптоми застуди

  • Раптова лихоманка
  • Головний біль
  • Ригідність(напруження) м’язів шиї
  • Також пацієнт може скаржитися на нудоту, блювання, висип.
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