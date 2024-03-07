Лікар назвала симптоми менінгіту B та розказала, як можна заразитися

Менінгококова хвороба групи B (також відома як менінгіт B) - це рідкісне, але серйозне захворювання, яке викликається бактеріальною інфекцією оболонок головного та спинного мозку.
Які симптоми хвороби, розкаже РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на педіатра Дарину Власенко в Instagram.
Це також може викликати серйозне зараження крові, яке називається менінгококовою септицемією. Менінгіт і сепсис, спричинені бактеріями менінгококової групи B, можуть вражати людей будь-якого віку, але найчастіше зустрічаються у немовлят і маленьких дітей.
Наприклад, статистика у Канаді: У період з 2012 по 2019 рік менінгіт B став причиною приблизно половини (49,5%) усіх випадків інвазивної менінгококової інфекції (ІМЗ) і більшості смертей (52%).
Захворюваність на менінгіт B була найвищою серед немовлят віком до 1 року. У немовлят і дітей молодшого віку (≤4 років) 73% випадків ІМД були пов’язані з серогрупою B.
Менінгіт В може вразити здорових людей раптово, швидко прогресувати та потенційно смертельний, іноді протягом 24 годин.
1 з 5 тих, хто виживе, матиме довгострокові наслідки, включаючи пошкодження мозку, втрату слуху та кінцівок.
1 з 10 людей, інфікованих менінгітом В, може померти, іноді протягом 24 годин.
Особа, інфікована менінгококовою бактерією, може поширювати хворобу до 7 днів до прояву симптомів менінгококової інфекції.
1 з 10 підлітків є носіями бактерії, зазвичай без симптомів, і можуть поширювати її протягом 6 місяців.
Зазвичай зима та весна були сезонами піку менінгококової інфекції, однак випадки захворювання можуть виникати цілий рік.
Бактерії, що викликають менінгіт В, живуть у носі та горлі та можуть передаватися через тісний контакт, наприклад під час кашлю, поцілунку чи чхання.
Певна повсякденна поведінка може збільшити ризик захворювання на менінгіт В, особливо для підлітків і молодих людей, зокрема:
Початкові симптоми можуть бути незрозумілими та схожими на симптоми застуди
До речі, інфекціоніст пояснив, чи варто панікувати через зростання захворюваності на кашлюк.
Читайте також про те, як захистити дитину від поширеного захворювання.